2020-01-24T04:21:21+03:00
Общество

Праздничную иллюминацию вернули в Красноярск на четыре дня

А еще обещают новую мелодию на главных часах
Ася ЖУКОВА
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В Красноярске снова включили праздничную иллюминацию.В Красноярске снова включили праздничную иллюминацию.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярск снова засиял яркими огнями – в город на четыре дня вернули праздничную иллюминацию. Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 23 по 26 января у нас проходит Международный турнир по вольной борьбе Гран-при «Иван Ярыгин», много гостей. Чтобы порадовать их и горожан, решили: в эти дни подсветка должна работать в особом режиме.

Так что на улицах – снова россыпь огней. На мостах - Коммунальном, вантовом/Виноградовском, Николаевском - самая эффектная подсветка.

А еще нам пообещали сюрприз: в субботу, 25 января, часы на здании администрации Красноярска заиграют новую мелодию. Какую, пока держат в секрете. Но очевидно, что она будет связана с праздником. Поскольку 25 января – Татьянин день и День студента, возможно, это будет знаменитый Gaudeamus, гимн всех студентов.

КОНКРЕТНО

А на Стрелке (район вантового моста) 23-26 января с 20 до 22 часов каждые 30 минут можно увидеть светомузыкальное шоу. Не пропустите!

ИСТОЧНИК KP.RU

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