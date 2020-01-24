Праздничную иллюминацию вернули в Красноярск на четыре дня

Красноярск снова засиял яркими огнями – в город на четыре дня вернули праздничную иллюминацию. Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 23 по 26 января у нас проходит Международный турнир по вольной борьбе Гран-при «Иван Ярыгин», много гостей. Чтобы порадовать их и горожан, решили: в эти дни подсветка должна работать в особом режиме.

Так что на улицах – снова россыпь огней. На мостах - Коммунальном, вантовом/Виноградовском, Николаевском - самая эффектная подсветка.

А еще нам пообещали сюрприз: в субботу, 25 января, часы на здании администрации Красноярска заиграют новую мелодию. Какую, пока держат в секрете. Но очевидно, что она будет связана с праздником. Поскольку 25 января – Татьянин день и День студента, возможно, это будет знаменитый Gaudeamus, гимн всех студентов.

КОНКРЕТНО

А на Стрелке (район вантового моста) 23-26 января с 20 до 22 часов каждые 30 минут можно увидеть светомузыкальное шоу. Не пропустите!