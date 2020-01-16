«Позволил выиграть время»: погибший в стрельбе в мировом суде Новокузнецка пристав встал на пути преступника

Врачи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь пострадавшей при стрельбе в мировом суде Новокузнецка женщине. Операция шла два с половиной часа - в пострадавшую выстрелил в мировом суде ответчик по делу, Артем Пакалов.

Напомним, 16 декабря в судебный участок Новокузнецкого района явился мужчина с оружием и выстрелил дважды. Первый выстрел пришелся по судебному приставу. Его звали Алексей Бирюков, выяснили наши коллеги из издания ВашГород.ru. Он пытался остановить Пакалова при входе в здание, второй - в женщину, которая находилась в суде как свидетель. (Уже известна предыстория конфликта – мужчина явился в суд на заседание уголовного дела об умышленном уничтожении чужого имущества. В его основе – резонансный эпизод, который случился в Куртуково еще в 2018 году. В августе 2018 года сын супругов Чапайкиных (а на агрессивность семьи давно жаловались односельчане) попросил у сына председателя садоводческого общества, Артема Пакалова, велосипед, чтобы прокатиться. Велосипед он вернул сломанным, ремонтировать его отказался. Вслед за тем один из членов семьи Чапайкиных наехал на автомобиле на Пакалова-старшего. Тот стукнул по лобовому стеклу шуруповертом. И, наконец, Чапайкин на тракторе протаранил гараж Пакаловых).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/754974" frameborder="0"></iframe> СК опубликовал видео следственных действий в судебном участке мирового судьи Новокузнецка.

- Женщина 1976 года рождения, операция прошла хорошо, состояние стабильное, - сообщил «Комсомольской правде» пресс-секретарь Центра медицины катастроф Антон Дужик. – У нее пострадавшей серьезное ранение лица, но врачи, к счастью, дают благоприятный прогноз.

Как стало известно «Комсомольской правде», Артем Пакалов стрелял из карабина «Сайга». Именно свидетельница была его целью, но, к счастью, нанести смертельное ранение не удалось.

Мировой суд. Фото: СК РФ по Кемеровской области

Именно Алексей Бирюков, который пытался заслонить вход, и принял на себя первый выстрел, помог выиграть время:

- В суде женщина была с мужем, - рассказал нам собственный источник. – Супруг услышал шум и первый выстрел, выскочил, успел ударить Пакалова по лицу. Тот все равно выстрелил, но не прицельно в упор... Что он делал бы дальше, бог его знает, следующей целью мог стать и муж женщины, и судья, кто угодно.

Самого Алексея врачам спасти не удалось. Когда бригада, очень быстро, приехала на место ЧП, он был еще жив. Но умер от кровопотери в машине скорой помощи... Погибшему было 45 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/754983" frameborder="0"></iframe> Комментарий СК.

- Это был опытный специалист, - рассказал его коллега, Виталий Б., «Комсомольской правде». – В службе он с 2003 года. Семья, четверо детей! Они невероятно тяжело переживают случившееся. Конечно, он выполнял свою работу, но все равно, встать на пути вооруженного человека не каждый сможет. Вообще, вы представьте, до какого уровня доходит агрессия у людей? Это мировой суд, где рассматриваются дела до 50 000 рублей ущерба, по сути, «мелкота»! И то люди вспыхивают, как спички. Ведь он не вышел, не ругнулся в коридоре, а схватился за оружие.

- А сами приставы как защищены?

- Оружие подразумевается, но не у тех, кто дежурит в мировых судах. Его выдают если требуют обстоятельства. К примеру, слушается уголовное дело по крупной криминальной группировке, у которых много серьезных «сочувствующих». Но пристав должен стоять в бронежилете. И тут вопрос такой... Не секрет, что это очень тяжело, жилет больше 10 килограммов весит, и есть такая неофициальная практика, - либо снимают бронежилет, либо вынимают пластины, и это как-то проходит мимо контроля. Трудно сказать, что было в этом случае, но пристав получил смертельное ранение в живот, значит, по каким-то причинам был не защищен. Можно только одно сказать – все инструкции пишутся кровью, и наверняка, по нашей службе потом внутренними приказами могут быть приняты какие-то изменения, связанные с безопасностью сотрудников, усиление контроля.

- Почему вообще такое могло произойти?

Фото: СК РФ по Кемеровской области

- Пристав обязан досмотреть каждого, кто входит в здание суда, даже если тот выходил и возвращается, - повторно. Мало ли, что он пытается пронести. Может, гранату в капюшоне. Не известно пока, шел ли преступник с оружием наперевес, - «Сайгу» можно спрятать под одеждой. Но то, что пристав действовал по инструкции, не пропустил человека без досмотра, скорее всего, увидел, в каком тот агрессивном состоянии и попытался остановить, и спас тем самым людей, это очевидно.

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