Накрылась ферма медным тазом. Майнеры затопили многоквартирный дом в Красноярске

В Красноярске майнеры устроили соседям веселую ночку с потопом, тазиками, ведрами и тряпками. Произошло все в многоэтажке по Королева,12 в Октябрьском районе. Дома здесь довольно старенькие - в основном «хрущобы», они не рассчитаны на сверхмощные нагрузки. А из-за прорыва, который устроили фермеры, затопило 10 квартир.

Как все получилось?

Началось все в конце рабочего дня, уже смеркалось. Хозяева, вернувшись с работы, заставали у себя одну и ту же картину: из-за дверей их квартир валил пар, а по полу был разлит кипяток. К тому моменту стены и потолки уже насквозь пропитались водой.

Местные уверены: «Это майнеры». Они «окопались» в квартире на последнем этаже. Днями и ночами без устали майнят, а когда в квартире работает много компьютеров и прочей техники, становится жарко. Видать, окна открытыми оставляли – вот батареи и перемерзли. Потом от постоянного перепада температур старенькие батареи прорвало - лопнули. И конечно,

Всю ночь с ведрами и тазиками Фото: 7 канал-Красноярск

- А вы представляете, сколько у нас ущерба? – прикидывают местные. - Тут тысяч на 450.

Расстроенные майнеры и сами не рады – им тоже пришлось всю ночь провести с тазиками и тряпками. В управляющей компании «ЖСК», которая отвечает за дом, в случившемся усматривают вину собственника, который сдавал квартиру арендаторам.

- По закону собственник несет ответственность за помещение, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в управляющей компании. – Поскольку прорыв случился в батареях, установленных в квартире, вины управляющей компании нет. А собственники должны оценить ущерб и взыскать его с виновника по суду.

Вот так и вышло, что накрылась ферма медным тазом.

За подготовку материала благодарим 7 канал-Красноярск.