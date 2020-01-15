«Прыгнул в машину прямо из сугроба»: в Красноярске брошенному коту-сфинксу сделали пластику век за 15 000 рублей

Благородный красавец-сфинкс Зефир в жизни натерпелся немало: почти слепой от того, что веки завернулись (у сфинксов это бывает, такая конституция), скитался по одной из бензозаправок под Красноярском, голодал и едва не околел на морозе. Сфинксы и сами по себе мерзляки, а тут – минусовые температуры. Как только выживал – не понятно! Просвета в жизни Зефира не было – еще немного, казалось, и верная смерть. Но в один из вечеров на заправку подъехала машина, и хозяева оставили открытой дверь… Обессиленный котик в отчаянии решился на последний рывок: собрал силы и прыгнул в салон. Потому что там было тепло и пахло людьми.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/754751" frameborder="0"></iframe> Зефир до операции.

Люди удивились: надо же кот запрыгнул! К счастью, не стали прогонять бедолагу. Оказалось, это семейная пара из Уяра. Малыша забрали в частный дом и чуть-чуть поддержали, как могли – кормили борщом, картошкой и пиццей. Впрочем, в новой семье любви Зефирка не нашел - уж слишком много с ним возни. Тогда они стали предлагать его забрать кому-нибудь из соседей. Но «лысого уродца» никто не хотел брать, да и лечить его к тому же надо с улицы-то.

Было понятно, что парню нужна пластика век Инстаграм Елены Новохатько

- Ко мне обратилась соседка этих людей, написала сообщение, что кота там загубят окончательно, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск зоозащитница Елена Новохатько. – На замечания о кормежке сфинкса борщом ей отвечали: «Сдохнет, так сдохнет. Мы его сюда не звали – сам в машину прыгнул».

Елена решила забрать кота в Красноярск. Состояние у Зефира было жуткое: все глаза в гное, заворот век такой, что котик не мог их открыть, худющий…

- Кот не кастрированный, метил все по периметру, - говорит Елена. – Необходима была куча анализов, кастрация, вакцинация, операция по пластике век. Он очень мучался с таким сильным заворотом век, глазки почти не закрывал.

Операция прошла успешно Инстаграм Елены Новохатько

Зефира взяла на баланс Всероссийская организация помощи сфинксам – да, такая есть. И очень помогает котикам.

Стоимость пластики век для кота составила около 15 тысяч рублей. И вот – Зефирка прозрел! А глаза у него очень красивые, зеленые – не глаза даже, а глазищи.

- Скоро будем искать хозяев, улыбается Елена.

И конечно, для Зефира найдется хорошая и любящая семья.