2020-01-14T13:23:52+03:00
Общество

Крещение-2020 в Красноярске: в каких храмах пройдут торжественные богослужения

Адреса и начало служб на Крещение в Красноярске
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Крещение-2020 в Красноярске: в каких храмах пройдут торжественные богослуженияКрещение-2020 в Красноярске: в каких храмах пройдут торжественные богослуженияФото: Мария ЛЕНЦ
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В ночь с 18 на 19 января православные христиане начинают отмечать великий двунадесятый праздник Святого Богоявления – Крещения Господня. Для красноярцев это большое событие. К тому же в этом году оно выпадает на выходной, поэтому можно ожидать большее количество желающий побывать на праздничных богослужениях. В Красноярской епархии рассказали, где и когда они пройдут.

В ночь с 18 на 19 января верующие красноярцы смогут помолиться в четырех храмах:

- Покровский кафедральный собор (на улице Сурикова, 26), начало в 0:00 часов. Богослужение возглавит митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.

- Храм в честь Рождества Христова (Щорса, 44а), начало в 23.30 часа.

- Храм святого великомученика Пантелеимона (улица Инструментальная, 12/18), начало в 23.00.

- Храм Иосифа Обручника и Святого Семейства (Кутузова, 7), начало в 0:00 часов.

Утром праздничная Литургия будет совершена более чем в 20 приходских и монастырских храмах краевой столицы. Там же будет организована раздача верующим освященной воды (Великой агиасмы).

Список мест для организации крещенских купаний будет утвержден ГУ МЧС по краю в ближайшие дни.

К информации верующих, купание в иорданях в день Святого Богоявления является народным обычаем, но не предписанием Православной Церкви.

Купание в иордани пройдет под надзором МЧС Фото: Мария ЛЕНЦ

Купание в иордани пройдет под надзором МЧСФото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

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