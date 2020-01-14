Крещение-2020 в Красноярске: в каких храмах пройдут торжественные богослужения

В ночь с 18 на 19 января православные христиане начинают отмечать великий двунадесятый праздник Святого Богоявления – Крещения Господня. Для красноярцев это большое событие. К тому же в этом году оно выпадает на выходной, поэтому можно ожидать большее количество желающий побывать на праздничных богослужениях. В Красноярской епархии рассказали, где и когда они пройдут.

В ночь с 18 на 19 января верующие красноярцы смогут помолиться в четырех храмах:

- Покровский кафедральный собор (на улице Сурикова, 26), начало в 0:00 часов. Богослужение возглавит митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.

- Храм в честь Рождества Христова (Щорса, 44а), начало в 23.30 часа.

- Храм святого великомученика Пантелеимона (улица Инструментальная, 12/18), начало в 23.00.

- Храм Иосифа Обручника и Святого Семейства (Кутузова, 7), начало в 0:00 часов.

Утром праздничная Литургия будет совершена более чем в 20 приходских и монастырских храмах краевой столицы. Там же будет организована раздача верующим освященной воды (Великой агиасмы).

Список мест для организации крещенских купаний будет утвержден ГУ МЧС по краю в ближайшие дни.

К информации верующих, купание в иорданях в день Святого Богоявления является народным обычаем, но не предписанием Православной Церкви.