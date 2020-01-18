Хрустальная сказка! В Красноярске выбрали победителей фестиваля «Волшебный лед Сибири»

Ажурная резьба, затейливые формы, - и все это изо льда и снега! В Красноярске завершается фестиваль «Волшебный лед Сибири», и сегодня, 18 января, объявили его победителей. Тех, кто превратил огромные глыбы в замысловатые фигуры.

Итак, в номинации «Лед»:

1 место у команды Волшебный лед (Красноярск). Композиция «Лунная соната».

Первое место в номинации "Лед" - у красноярской работы.Фото: Мария ЛЕНЦ

2 место – Хит 2 (КНР, Харбин). Композиция «Искусство побеждать драконов».

"Искусство побеждать драконов", второе место. Очень эффектно!Фото: Мария ЛЕНЦ

Китайский дракон днем.Фото: Мария ЛЕНЦ

3 место – Холодец (Екатеринбург). Композиция «Морской конь».

"Морской конь" принес екатеринбуржцам бронзу.Фото: Мария ЛЕНЦ

В номинации «Снег»:

1 место у команды Хит 1. (КНР, Харбин). Композиция «Серфинг».

Первое место в номинации "Снег" - композиция "Серфинг" от китайских мастеров.Фото: Мария ЛЕНЦ

2 место – Muusuus (Якутия). Композиция «Онлайн».

"Онлайн" - второе место в номинации "Снег".Фото: Мария ЛЕНЦ

3 место - Феникс (Шелехов). Композиция «Волногон».

А вот он с другой стороны. "Волногон".Фото: Мария ЛЕНЦ

"Волногон" от команды "Феникс" (Шелехов), третье место в номинации "Снег".Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, команды создавали свои работы четыре дня. Оттачивали каждый завиток. Благо погода только благоприятствовала – январь выдался комфортным. Легкий морозец сменялся оттепелью, так что детали идеально схватывались и легко примораживались.

Оттачивалась каждая деталь.Фото: Мария ЛЕНЦ

Работали дотемна.Фото: Мария ЛЕНЦ

А как любопытно было наблюдать за работой мастеров! У каждого – целый арсенал: сначала вгрызались в лед бензопилами. После в ход шли большие/мелкие стамески и резцы, шлифовальные доски, ножовки, лопатки, фрезы, линейки, рулетки, маркеры, воздуходувки для сметания ледяной крошки, утюги, фены. Даже шприцы и клизмы!

А вот как создавались ледяные шедевры.Фото: Мария ЛЕНЦ

В арсенале мастеров все: от бензопилы до клизмы.Фото: Мария ЛЕНЦ

На волне из снега.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Результат потрясающий, - говорят горожане. – Это настоящее искусство: фигуры как хрустальные, да еще с подсветкой. Будто в чертогах Снежной Королевы побывали. Круто!

Очень трогательная работа по мотивам сказки "Маленький принц".Фото: Мария ЛЕНЦ

Маленький рыбачок.Фото: Мария ЛЕНЦ

Ах, какая девушка!Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, в конкурсе участвовали 20 команд: 10 - в номинации «Снег», 10 - в номинации «Лед». Соревновались мастера из Китая, Литвы, Казахстана, республики Беларусь, а также из российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Петрозаводска, Краснокамска, Шелехова, Новосибирска, Красноярска…

Еще один дракон, хорош!Фото: Мария ЛЕНЦ

Каждая чешуйка видна, ювелирная работа...Фото: Мария ЛЕНЦ

Застывшая стихия, очень интересно.Фото: Мария ЛЕНЦ

СКАЗАНО

ОРИГИНАЛЬНО И СО ВКУСОМ

- Профессиональное жюри оценивало оригинальность и выразительность ледово-снежных скульптур, художественную идею композиции, а также объем готовых скульптур, - рассказал Александр Зайцев, член жюри, скульптор, победитель международных конкурсов по ледовой скульптуре.