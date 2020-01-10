Что изменится для красноярцев в наступившем 2020 году

Наступил новый год, что изменится для жителей Красноярского края? Во-первых, увеличились размеры социальных выплат разным категориям населения – мамам, молодым семьям, пенсионерам. Во-вторых, приняты важные изменения и поправки в законодательстве, которые облегчат решение острых проблем. В третьих, продолжается переход на электронный документооборот. «Комсомольская правда»-Красноярск собрала самые важные изменения, которые ждут наших читателей.

НАЛОГИ

Подоходный налог для физических лиц в нашей стране – величина постоянная: 13 % с любого вида дохода. Работаете ли вы, служите, сдаете в аренду квартиру, выигрываете в лотерею или продаете автомобиль, будьте добры заплатить часть полученной суммы государству. Однако с 1 января вступили в силу две налоговых поправки, которые красноярцы примут с удовольствием.

Изменение 1: НДФЛ больше не будет облагаться

- Материальная помощь студентам и аспирантам, если она не превышает 4000 рублей.

- Оплата дополнительных выходных (отпуска) родителям, опекунам или попечителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами.

- Выплаты, связанные с рождением ребенка.

Изменение 2: как продать квартиру без уплаты налога

У вас есть квартира, которую вы приобрели после января 2016 года и теперь хотите ее продать, не уплачивая подоходный налог? Не проблема. Если раньше квартира должна была находиться в собственности не менее 5 лет, то с 1 января срок владения должен составлять 3 года (к слову, так и было до 2016 года).

Правда, есть один нюанс: квартира, которую вы планируете продать, должна быть у вас единственной. Если она не единственная – придется выдерживать пятилетний срок.

Потолок платежей по потребительскому кредиту теперь ограниченФото: Мария ЛЕНЦ

КРЕДИТЫ И ЗАЩИТА

Это будет полезно гражданам, которые воспользовались услугами микрофинансовых организаций (и не только микрофинансовых) и взяли потребительский кредит на срок до 1 года. Теперь максимальный размер платежей по такому кредиту не должен превышать 150 % от суммы займа. Как только сумма достигла обозначенного потолка, кредитор не имеет права далее начислять проценты, пени и штрафы.

Права граждан, которые пострадали от действий недобросовестных микрофинансовых организаций, теперь будет отстаивать финансовый управляющий. К нему нужно будет обратиться в досудебном порядке. Обратите внимание: размер требований не должен превышать 500 тысяч рублей.

Проиндексированы федеральный и краевой материнские капиталыФото: Мария ЛЕНЦ

ПОМОЩЬ МАМАМ И ДЕТЯМ

В наступившем году вновь проиндексировали федеральный материнский капитал. Немного истории: ввели его в 2007 году, он составлял 250 тысяч рублей. И ежегодно, вплоть до 2018 года, увеличивали с учетом коэффициента инфляции (кроме 2019 года). До 31 декабря 2019 года размер материнского капитала составлял 453 026 рублей. С 1 января 2020 года – 466 617 рублей.

Увеличен на 3,8 % размер и краевого материнского капитала, который выплачивают из краевого бюджета при рождении третьего ребенка. Теперь он составляет 147 707 рублей.

Вступили в силу изменения в федеральный закон, которые касаются ежемесячных выплат на ребенка до трех лет. Теперь право на ежемесячную выплату имеют граждане, если размер среднедушевого дохода семей не превышает 2-кратную (ранее 1,5-кратную) величину прожиточного минимума для трудоспособного населения. К примеру, в Красноярске для получения такой выплаты семья должна иметь доход не выше 78 тысяч рублей, в Норильске – до 105 тысяч. Размер выплаты для Красноярска составляет 12 424 рубля.

Увеличится размер пенсийФото: Мария ЛЕНЦ

ПЕНСИИ

С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров пересмотрены с учетом увеличения размеров фиксированной выплаты. Это 5 686,25 рубля + стоимость пенсионного коэффициента (93 рубля). То есть страховая часть пенсии проиндексирована на 6,6 % и выросла в среднем на 1 тысячу рублей. Теперь средний размер страховой пенсии по старости в Красноярском крае составляет 17 061 рубль (был 16 006 рублей).

Все неработающие пенсионеры, у которых материальное обеспечение ниже прожиточного минимума, установленного в крае, должны получать социальную доплату к пенсии. Сейчас величина прожиточного минимума для данной категории населения составляет 10 039 рублей. Таким образом, ни один пенсионер в крае не должен получать меньше указанной суммы. Доплата носит заявительный характер – пенсионеру нужно обратиться в органы соцзащиты, а не в пенсионный фонд, как было раньше. Почему? Поясняем: изменился статус доплаты – с федеральной на региональную.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА КВАРТИРУ

Потерять квартиру, купленную на честно заработанные деньги, обидно. А ведь такое иногда случается: ничего не подозревающий гражданин приобретает недвижимость, а потом ее арестовывают, потому что у нее криминальное прошлое. Чтобы вернуть свои деньги, человеку приходится годами ходить по инстанциям. И не всегда успешно. (Например, мошенники по поддельным документам продали квартиру, а настоящий владелец потребовал ее назад).

Теперь все изменилось. Защищать интересы пострадавших граждан будет государство. Они могут требовать компенсацию за ущерб из федерального бюджета. Размер компенсации устанавливается либо исходя из суммы реального ущерба, либо из кадастровой стоимости – на усмотрение добросовестного покупателя.

При покупке нового автомобиля в салоне теперь не обязательно приходить в ГИБДД, чтобы его зарегистрироватьФото: ИВАНОВА Диана

ПЕРЕХОДИМ В ОНЛАЙН

Интернет продолжает упрощать нам жизнь. Какие услуги добавились к тем, что уже можно получить, не прилагая усилий и не дожидаясь в очередях.

Пообщаться с судебными приставами. Обжаловать их действие или бездействие онлайн. Теперь любая информация в рамках исполнительного производства будет доступна в электронной форме или по СМС.

Зарегистрировать автомобиль. Купили машину и хотите поскорее пройти все процедуры, чтобы поставить ее на учет? Легко. Можно получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер непосредственно в автосалоне. Правда, ключевое слово здесь: автосалон. Следовательно, и автомобиль – новый. Если вы приобрели технику на вторичном рынке, придется пока навестить ГИБДД.

За ранее выявление онкологии врачи будут получать стимулирующие доплатыФото: Мария ЛЕНЦ

МЕДИЦИНА

С нового года медиков стимулируют на раннюю диагностику онкологических заболеваний в ходе профилактических медосмотров или диспансеризации. Специально для этого в 2020 – 2022 годах для них введена стимулирующая выплата. Заподозрил доктор злокачественное образование у пациента, направил на специальную диагностику, диагноз подтвердился – доктору премия. Ведь чем раньше начнется лечение, тем больше у пациентов шансов на излечение.

И еще одно важное изменение: теперь высокотехнологичная медицинская помощь, которая входит в базовую программу обязательного медицинского образования, будет финансироваться напрямую из федерального бюджета, а не фонда ОМС.

Молодые семьи могут рассчитывать на компенсацию из бюджета при покупке жильяФото: Мария ЛЕНЦ

ЖИЛЬЕ – МОЛОДЫМ. И НЕ ТОЛЬКО

В Красноярске продолжает работу подпрограмма «Усиление социальной защищенности отдельных категорий граждан» (муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Красноярска»). В рамках этой программы молодые семьи могут рассчитывать на компенсацию при покупке готового жилья или ипотеки. (Либо долевого строительства, если компания-застройщик работает по эскроу счетам).

С 1 января 2020 года утвержден норматив стоимости 1 квадратного метра для размера расчета социальных выплат. Он составляет 32 300 рублей. Молодая семья без детей может рассчитывать на компенсацию до 30 % стоимости жилья, семья с детьми – до 35 %. Возраст для участия в программе – до 40 лет. Однако есть одно «но»: в программу вошли только те, кто был признан нуждающимся до 31 мая 2017 года. Новых участников в нее не принимают.

А жители сельской местности могут рассчитывать на льготную ипотеку на покупку готового или строительство нового жилья. Сумма – до 3 миллионов рублей, ставка – 3%, срок – не более 25 лет, первоначальный взнос – не менее 10 %.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

- Выросли пособия по безработице. Минимальный размер теперь составляет 1,5 тысячи рублей, максимальный – 8 000 рублей. Размер для граждан предпенсионного возраста – 11,3 тысячи рублей.

- До конца 2020 года красноярцы могут выбрать для себя вид трудовой книжки – электронный или бумажный. Начиная с 2021 года все, кто начнет свою трудовую деятельность впервые, получит только электронный вариант.

- Выросли размеры акцизов. В частности, на алкоголь (медовуху, сидр, вино, пиво), табачные изделия и электронные сигареты. Технику – мотоциклы и легковые автомобили с мощностью более 90 лошадиных сил.

- Вступили в силу новые правила обращения с животными. Они касаются выгула собак опасных пород, содержания диких животных дома и работы приютов бездомных животных. Запрещены контактные зоопарки.

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