2020-01-13T19:03:22+03:00
Происшествия

Крупнейший в мире вертолет Ми-26 экстренно сел в Красноярском крае

По предварительной версии, отказала техника - судно летело на ремонт [фото, видео]
Ася ЖУКОВА
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Крупнейший в мире вертолет Ми-26 экстренно сел в Красноярском крае. Фото:rhc.aero.Крупнейший в мире вертолет Ми-26 экстренно сел в Красноярском крае. Фото:rhc.aero.
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Самый крупный в мире военно-транспортный вертолет Ми-26, на борту которого были 9 человек, совершил аварийную посадку в Красноярском крае. Все случилось на окраине села Павловка в Назаровском районе, сообщают местные власти.

Вот предварительная версия случившегося: огромная машина отправлялась из Красноярска в Новосибирск на плановый ремонт. Однако в воздухе возникла нештатная ситуация, сбой в системе управления. Как вариант – отказала электроника.

Аварийная посадка вертолета МИ-26 в Назаровском районе Красноярского края .Видео: Енисей.

И тогда пилоты приняли решение: «борт» надо сажать. По словам жителей села, зрелище оказалось эффектным, но пугающим. Приземляясь, вертолет поднял снежный вихрь.Такой, что не было видна неба. Благо посадка прошла без ЧП. Нет ни жертв, ни пострадавших.

На борту были 9 человек. Фото: Назарово онлайн.

На борту были 9 человек. Фото: Назарово онлайн.

В МЧС авиапроисшествие не комментируют, называя его рядовой ситуацией. Между тем известно: после того, что случилось, на место прислали вертолет спасателей. Он забрал оборудование и некоторых пассажиров.

Сейчас уже слишком поздно. А утром, когда рассветет, вертолет осмотрят специалисты и постараются устранить неполадки. На ночь борт оставили в поле под присмотром полицейских. Многие жители села уже успели побывать на месте и посмотреть на огромную машину. Такого они еще не видели.

Утром специалисты постараются устранить неполадки. Фото: Назарово онлайн.

Утром специалисты постараются устранить неполадки. Фото: Назарово онлайн.

СПРАВКА «КП»

Ми-26 - тяжелый многоцелевой транспортный вертолет. Является крупнейшим в мире серийно выпускаемым транспортным вертолетом. Диаметр винта – 32 метра, длина – 40 метров, грузоподъемность в кабине – 20 тонн, на внешней подвеске – еще 20, пассажировместимость – 85 солдат, максимальная скорость – 295 километров в час.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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