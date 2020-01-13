Крым, Владивосток, Горно-Алтайск: в Красноярске открыта продажа льготных авиабилетов на 2020 год

В отпуск на море или в рабочую поездку, а, может, в гости к родственникам? В Красноярске открыта продажа льготных авиабилетов на 2020-й год, сообщили в туристском информационном центре края.

Итак, куда и когда летают субсидируемые рейсы? Публикуем весь список:

- «Аэрофлот». С 30 марта по 24 октября - в Симферополь. А до 31 декабря – на все прямые рейсы в Хабаровск.

- «S7 Airlines». Пассажиры до 17 лет включительно, имеющие путевки в детский лагерь «Океан», могут отправиться из Красноярска во Владивосток со скидкой.

- «СиЛА». До 31 декабря в Горно-Алтайск четыре раза в неделю.

- «Nordstar». В течение всего 2020 года - в Кемерово один раз в неделю, в Кызыл четыре раза в неделю, в Новокузнецк два раза в неделю и в Томск четыре раза в неделю.

- «Ангара». До конца марта - в Улан-Удэ один раз в неделю.

- «ИрАэро». До 31 декабря в Талакан и Читу по два льготных рейса в неделю.

- «ЮТэйр». До 31 декабря в Нижневартовск два раза в неделю. А до 31 марта три раза в неделю рейсы в Сургут.

- «ЮВТ АЭРО». До 31 декабря в Челябинск и Ханты-Мансийск по два рейса в неделю. - «Ямал». До 31 декабря в Новый Уренгой два раза в неделю. А до 30 апреля три раза в неделю можно улететь со скидкой из Тюмени в Красноярск.

Называем субсидируемые рейсы.Фото: Мария ЛЕНЦ

ВАЖНО

Точную стоимость и количество субсидированных билетов на рейсе нужно уточнять в самой авиакомпании. Льготы действуют на маршруты туда/обратно. Кроме того, в течение года список маршрутов может корректироваться.

КОНКРЕТНО

КТО МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ЛЬГОТНЫЕ БИЛЕТЫ?

- граждане России до 22 лет включительно; - женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет; - многодетные семьи; - инвалиды I группы без ограничения по возрасту плюс один сопровождающий; - дети-инвалиды всех групп и сопровождающие их лица; - инвалиды с детства II или III группы.