Оно нам надо? В Красноярске обсуждают отмену выделенных полос по выходным

По выделенным полосам в Красноярске по выходным разрешили ездить всем. Специальный режим, а он вводится с 11 января, бурно обсуждают в соцсетях.

Кто не помнит, в основном, выделенные полосы у нас появились в январе 2019 года. Реакция горожан была предсказуемой: «Выделенка – кошмар для автомобилистов, в пробках задохнемся. Там, где четыре полосы, еще ладно. Но зачем она на Металлургов, Партизана Железняка? Или на Николаевском мосту, где один маршрут?».

Тогда как в МКУ «УДИБ» объясняли: Красноярск растет, скоро автобусов будет больше. Поэтому выделенные полосы ввели заблаговременно. Чтобы общественный транспорт максимально быстро двигался по городу, чтобы дисциплинировать водителей. Если где-то выделенки покажут себя с плохой стороны, их можно убрать.

Как думаете, здесь нужна выделенка?Фото: Мария ЛЕНЦ

Прошло чуть больше года, и вот – новый поворот. По выходным и праздникам отменили все выделенки, а их у нас 21. По городу развесили 167 знаков – в виде молоточков.

- В Красноярске проводили корректировку работы выделенных полос: сначала на улицах Тотмина, Калинина, на Бугаче был введен режим действия с понедельника по четверг, - напомнил начальник отдела мониторинга МКУ «УДИБ» Игорь Воевалко. - Позже на Партизана Железняка и Металлургов было разрешено движение по выделенным полосам по выходным и праздничным дням. Сейчас принято решение внедрить эту практику по всему городу, чтобы привести схему к единому порядку.

На Коммунальном мосту.Фото: Мария ЛЕНЦ

Между тем соцсети спорят: зачем вообще выделенки по выходным? Вот только несколько реплик:

- Они и в будни не особенно востребованы. Например, на 9 Мая, Николаевском и Октябрьском мостах, на Шахтеров…

- А что, у нас в выходные так часто бывают пробки? Нет? И к чему тогда выделенки?

- Выделенки? Я и так по ним езжу в любое время, обходя камеры. Благо их не так уж и много, можно запомнить.

- Зачем выделенки? Не увеличивая количество полос, одну отдали под автобусы, молодцы... Не лучше ли было дать маршруткам преимущественное право проезда. А еще на пешеходных переходах поставить светофоры с кнопками. Тогда поток транспорта не будет стоять, когда нет пешеходов. В итоге увеличили бы скорость движения.

А как по-вашему?

МНЕНИЕ

Егор Фролов, координатор регионального отделения Федерации автовладельцев России

В выходные и праздничные дни выделенная полоса не используется даже теми водителями, кто нарушает правила дорожного движения. Так как основная магистраль не особенно нагружена.

Причем на участках, где уже работают дорожные знаки «Выделенная полоса действует только в рабочие дни» (улица Партизана Железняка, Высотная – Тотмина, Калинина в направлении Мясокомбината) она в выходные спросом не пользуется. Если мы говорим о направлениях выезда из города, то да. Там такие знаки выручают.

На самом деле, если рассуждать про оптимизацию дорожного движения при помощи выделенных полос, здесь, в первую очередь, нужно иметь в виду Коммунальный мост. Буквально сегодня наблюдали, как стоит в пробке улица Матрасова, Красраб, полностью кольцо Предмостной (в утренний час пик – в направлении центра). И в тех же пробках - общественный транспорт.

При выезде с острова Отдыха, когда выруливаешь на выделенную полосу, через 30 метров обязан перестроиться. Но водитель стоит ждет, пока его впустят. И таким образом останавливает общественный транспорт, который движется по выделенной полосе.

Тоже самое на Красрабе, Матросова: автобусы стоят, дожидаясь, пока освободится кольцо, чтобы поехать по Коммунальному мосту. А потом приходится нагонять скорость, подвергая опасности пассажиров. Итак, когда у нас стоит в пробке Коммунальный мост, в вечерний час пик блокируется весь центр города.

Как же можно тогда добиться оптимизации движения? Мы настаиваем на том, что Коммунальном мосту, а также улице Шахтеров, Партизана Железняка (критичный участок – от бывшего «Тойота-центра» до пересечения с Краснодарской) выделенную полосу надо убрать. Тогда весь поток поедет намного быстрее – как личный, так и общественный транспорт.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ЧТО ЕЩЕ МЕНЯЕТСЯ В ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЕ КРАСНОЯРСКА В НОВОМ ГОДУ?

- С 1 января изменил схему движения троллейбусный маршрут №8. Теперь направляясь в сторону центра по улице Партизана Железняка, он поворачивает на улицу Аэровокзальную и делает конечную остановку на Междугороднем автовокзале;

- в первом квартале 2020 года на улицу Копылова вернутся троллейбусы. Раньше по ней ходили три маршрута - №4, №13 и №15. Однако осенью 2018 года, когда начался дорожный ремонт, а также строительство новой развязки на Волочаевской, все изменилось. Троллейбусы №4 и №13 пустили в объезд, по проспекту Свободный, а №15 временно сняли с линии. Сейчас известно: электроопоры, убранные для возведения развязки, восстановлены. Идет монтаж контактной сети.