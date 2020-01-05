2020-01-05T14:39:54+03:00
Общество

«Могли бы просто раздать»: красноярцев возмутили свалки нераспроданных новогодних елок

Деревья бросили прямо на местах елочных базаров в разных районах города
Ольга КОСТИНА
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Елочки свалены в кучу Фото: Денис ШАХМАТОВЕлочки свалены в кучу Фото: Денис ШАХМАТОВ
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Еще недавно живые елочки были самым ходовым товаром. Как же – символ Нового года! Кому не хочется, чтобы в доме пахло хвоей и нарядная елка радовала глаз. В среднем деревья продавали за 1-1,5 тысячи рублей. Редкий продавец снижал цену. И что теперь? Десятки елочек в разных районах Красноярска свалены в кучи и брошены.

В соцсетях прокатилась волна возмущения. Красноярец Денис Шахматов сфотографировал один из бывших елочных базаров в микрорайоне Солнечный. После опубликовал на своей страничке и задал актуальные вопросы:

«Уже прошла половина новогодних праздников, а в Красноярске по-прежнему лежат под снегом десятки новогодних елей, символов нового года. Такая картина на всех точках продажи. Неужели была необходимость, производить заготовку такими объемами, неужели нельзя производить рубку по мере необходимости? Или виной всему завышенная цена на входе? Жалко сотни деревьев, которые даже не дошли в дома жителей города… Интересно, на чьи плечи ляжет уборка таких мест и как выделялись эти места администрацией, если мы видим такое безобразие на выходе».

Еще недавно за эти деревья платили кругленькую сумму Фото: Денис ШАХМАТОВ

Еще недавно за эти деревья платили кругленькую сумму Фото: Денис ШАХМАТОВ

В комментариях к записи прозвучали предложения отдать елки животным в зоопарк для подстилок, раздать бесплатно или вообще запретить вырубку хвойных.

«Нужно запретить елочные базары, а кто желает живую елку, только под заказ из питомника!».

«Что им мешало после 6 вечера 31-го просто раздавать… Ведь продали сколько-то, отбились всяко».

«А давайте разберем, и каждый во дворе на Рождество нарядит. Ну не пропадать же? Росли для нас!».

Елочки свалены в кучу Фото: Денис ШАХМАТОВ

Елочки свалены в кучу Фото: Денис ШАХМАТОВ

И даже процитировали ответ главы города Сергея Еремина по поводу утилизации новогодних елок:

«Утилизация елок работает. Можно и не утилизировать, а просто сдать в Роев ручей. По договору предприниматели обязаны вывезти елки с мест, где они торгуют, и утилизировать их по правилам. Но, к сожалению, есть нерадивые торговцы, которые этого не делают. Районы ведут борьбу с такими».

Представитель «Управления зеленого строительства» пояснил, что данный вопрос находится под контролем:

«Мы заключили договора с официальными продавцами елей в Советском районе, их всего 12. Мы перерабатываем остатки в щепу, а после утилизируем! По нашим объектам эта работа будет выполнена завтра, а по нелегальным ситуация, видимо, затянется».

А это уже на правом берегу Красноярска Фото: Мария КИРИЕНКО

А это уже на правом берегу Красноярска Фото: Мария КИРИЕНКО

Кстати, в красноярском зоопарке с радостью бы приняли нераспроданные новогодние ели и пихты в дар.

- Пихты и ели будут размещены в вольерах наших питомцев, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе Парке флоры и фауны «Роев ручей». - Для куньих – хвойные породы - это природный тренажер по прыжкам и бегу. Для кошачьих - это возможность спрятаться в еловых ветках. Для обезьян – это природные фитонциды, а для пернатых обитателей – удобная подстилка в гнезде или дуплянке. Пихты и ели помогают создать нашим животным среду психологического комфорта, спокойствия, максимально приближенную к естественной. Елки можно оставить на проходной Парка в любое удобное время.

Питомцы красноярского зоопарка будут рады новогодним елочкам Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Питомцы красноярского зоопарка будут рады новогодним елочкамФото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

НО! Парк не принимает елки, ранее использовавшиеся в качестве домашнего украшения. На них могут остаться кусочки мишуры или же части игрушек. А это может серьезно навредить питомцам зоопарка. Поэтому на это обращение стоит обратить внимание именно предпринимателям, которые занимаются продажей елок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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