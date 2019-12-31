В Красноярске резко похолодает в ночь на Рождество

В Красноярске установилась теплая погода. Вот и 5 января специалисты Среднесибирского УГМС обещают до -5 градусов. Переменная облачность, без существенных осадков. Но ветрено - ветер юго-западный 3-8 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду. На дорогах очень скользко. Но скоро в краевом центре резко похолодает. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали в красноярском Гидрометцентре.

В понедельник, 6 января, в светлое время суток ожидается до -2 градусов, облачно с прояснениями. В Рождественскую ночь резко похолодает до -14 градусов. Во вторник, 7 января, и днем уже -10 градусов. Переменная облачность, без осадков. К вечеру столбики термометров опустятся до –16 градусов и пойдет снег.

Снегопад продлится три дня. Средняя температура днем будет колебаться от -8 до -11 градусов. Ночью будет держаться около -17 градусов. В субботу, 11 января, синоптики прогнозируют до -12 градусов, переменная облачность и без осадков.

Добавим, что резкая перемена погоды может негативно отразиться на здоровье метеозависимых людей. Врачи советуют в это время отказаться от повышенной физической активности, стараться не перенапрягаться, не уходить из дома до нормализации состояния.