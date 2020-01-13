В Красноярский край идут 40-градусные морозы

40-градусные морозы обрушатся на Красноярский край. Об этом предупредили жителей в Среднесибирском УГМС.

Итак, в понедельник, 13 января, в южных районах Красноярского края и на востоке центральных ночью температура опустится до минус 30-35 градусов, в горах южных районов до минус 40.

На юге Таймыра - очень сильный южный ветер, порывы до 15-20 метров в секунду, местами до 25, метель. В Туруханском районе тоже бушует непогода, порывы ветра до 15-18 метров в секунду.

В горных районах края, Тувы и Хакасии сохраняется опасность схода лавин. Будьте осторожны!

Что касается Красноярска, 13 января здесь потеплеет. На улице минус 6-8 градусов, переменная облачность, небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.