Чемпионат России по фигурному катанию: что не показали по телевизору

В Красноярске завершился чемпионат России по фигурному катанию: места в сборной разыграны, медали вручены. Последний день чемпионата — праздник для болельщиков и спортсменов. Зрители пришли на шоу, фигуристы «оторвались», чтобы удивить и поблагодарить публику за теплый прием в морозном Красноярске.

Трансляция показательных выступлений завершилась тем, что спортсмены еще раз вышли на лед и сделали круг почета. Однако после этого они провели на льду еще около получаса.

Все соперники вместе!Фото: Мария ЛЕНЦ

Сначала позировали для общего фото, потом фотографировались друг с другом, причем, не только позировали фотокорреспонденту «КП», но и достали свои телефоны. Счастливые, что все закончилось, все волнения позади.

Елизавета Туктамышева и бронзовые призеры в танцах на льду Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.Фото: Мария ЛЕНЦ

Евгения Медведева и чемпионы России в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.Фото: Мария ЛЕНЦ

Потом тройки призеров, по очереди, выходили на специальный стенд, чтобы сделать фото со спонсорами чемпионата. А когда фотосессия завершилась, зрители попросили шарики с елок, возле которых фотографировались спортсмены. И началась неофициальная раздача фирменных елочных украшений чемпионата. Что называется, кто успел, тот и съел.

Самые терпеливые зрители получили шарики с елки чемпионата!Фото: Татьяна АРОНОВА

Народная мудрость «Не спеши, а то опоздаешь» сработала: зрители, которые не торопились уйти, получили эксклюзивне фото, автографы, а некоторые еще и подарки, которые не купишь!

Протяни руку - получишь неожиданный подарок!Фото: Татьяна АРОНОВА

Последней из зала ушла теперь уже двукратная чемпионка России Анна Щербакова, она раздавала автографы.

Особая радость за Алену Косторную: серебряный призер чемпионата наконец-то помыла голову! Напомним, после короткой программы Алена рассказала, что сделала прическу для соревнований в Москве, и в наши красноярские морозы -30 ей приходится ходить без шапки.

Алена Косторная показал озорной показательный номер!Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня на награждение Алена пришла с распущенными волосами, к показательным выступлениям собрала их в хвостик — зато теперь можно гулять по морозу в шапке!