Рождественское послание главы Красноярской митрополии

Дорогие братья и сестры, возлюбленные христиане!

Наступил новый 2020 год. И в эти морозные январские дни мы с душевной теплотой готовимся встретить Рождество Христово.

Мы ждем это удивительное в своей спасительности для наших душ событие, и уповаем на то, что пришествие в мир Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа вновь сможет обновить, очистить от грехов наши души.

Рождество Христово — это начало обновления человека как творения Божиего после грехопадения. Это начало человеческого освобождения от рабства греха. Это начало человеческой борьбы через покаяние со всем дурным и темным. В Рождестве скрывается радость ожидаемого Царствия Божиего и радость обретения правды.

Люди начинают понимать свое назначение, осознавать, что все мы избраны Богом для жизни вечной. И действительно, как наставлял преподобный Серафим Саровский, каждый верующий должен стремиться стяжать через свою веру благодать Духа Святого, достичь общения с Богом, «обожения».

Рождество — это особый праздник. В него к взрослым людям приходит совершенно особое чувство детской радости. Мы радуемся своей земной жизни, радуемся тому, что она полна возможностей, что мы многое, очень многое можем в ней осуществить — ради спасения своей души и во благо близким.

Апостол Павел говорит нам: «Как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который и известил нас о вашей любви в духе. Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном» (Кол. 1:7–9). Апостол указывает, что только явление Христа, Сына Божиего и Сына Человеческого, в мир открывает дорогу к знаниям через духовную мудрость к жизни вечной и к счастью и благоденствию в жизни земной.

Святой Павел также учит нас: «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, в Котором мы имеем искупление Кровью Его и прощение грехов» (Кол. 1:12–14). Вот истинное назначение этого праздника — Светлого Рождества Христова! Рождество напоминает, что человек должен избавляться от грехов, но он не сможет сделать этого без помощи Божией.

Дорогие братья и сестры, возлюбленные во Христе! Мы живем в удивительное и непростое время. Время, наполненное разочарованиями, трудностями, особыми вызовами, на которые человечество должно дать ответ. И мы, христиане, обязаны этим вызовам противостоять: своей верой, своей уверенностью в жизни, которую мы строим по спасительным Заповедям Божиим.

Нашим светлым устремлениям противостоит грех. Он может принимать разные формы. Это могут быть и пагубные привычки, и экологические проблемы, и отчаяние, ожесточение внутри человеческих душ. Да, порой мы видим проявления невероятной злобы, ужасающей ненависти человека — и к себе подобным, и к нашим братьям меньшим. Нередко мы сталкиваемся и с другим страшным явлением: как людям внушают ложное представление о никчемности земной жизни, труда и творчества. Всё это, дорогие братья и сестры, результат греха, который угнетал человечество от сотворения мира. Но Христос пришел, чтобы пресечь и остановить губительное устремление рода людского к хаосу, духовному беспорядку в самом человеке и обществе.

Апостол Павел наставляет: «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам. Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом» (Тит. 3:1–5).

Эти слова обращены ко всему миру людскому и не может быть более достойного выражения человеческой благодарности к Богу за Его спасительное пришествие в мир через Рождество, как сказал нам апостол Павел. Мир без Бога теряет опору, теряет фундаментальную основу понимания своего предназначения. Но Бог Своей любовью желает жизни и продолжения жизни в условиях мира, процветания и развития рода человеческого.

Господь явился как первосвященник, освящающий мир, и в апостольском послании к евреям апостол Павел говорит: «Ибо всякий первосвященник, из человеков избираемый, для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон. Так и Христос не Сам Себе присвоил славу быть первосвященником, но Тот, Кто сказал Ему: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя» (Евр. 5:1–5).

В этих удивительных словах нам раскрывается значение прихода в мир Спасителя. Он пришел на землю ради каждого из нас с вами, дорогие братья и сестры! Ради нас воссияла Рождественская звезда, и ради нас же Господь потом примет муки на кресте и воскреснет! И нам остается только подражать Господу Иисусу Христу, тем самым сохраняя свою душу и оберегая свое право на вечную жизнь.

Недаром апостол Павел говорит: «Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв; а потому нужно было, чтобы и Сей также имел, что принести» (Евр. 8:3). И Господь принес. Принес вечную жизнь, знания и законы человеческого счастья. Так примем же всем сердцем и душой эту жертву Бога, чтобы самим стать освященными той же святостью, как великий наш Первосвященник, Господь и Спаситель Иисус Христос!

С Рождеством Христовым!

ПАНТЕЛЕИМОН, Митрополит Красноярский и Ачинский, Глава Красноярской митрополии

Рождество Христово, 2019/2020 г.