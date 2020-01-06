2020-01-06T16:42:32+03:00
Общество

В Туве нейрохирурги спасли 8-летнего мальчика, закрепив ему сломанный в ДТП позвоночник винтами

Ребенок уже идет на поправку
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Мальчику вправили вывих и зафиксировали перелом четырьмя винтами Фото:Ресбольница № 1, ТуваМальчику вправили вывих и зафиксировали перелом четырьмя винтами Фото:Ресбольница № 1, Тува
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Нейрохирурги Ресбольницы № 1 в Кызыле (Тува) провели сложнейшую операцию на позвоночнике 8-летнему ребенку. Все случилось 2 января. После жуткого ДТП в больницу привезли мальчика - о таких врачи говорят «тяжелый». Травма у парня была страшная: вывихнут второй поясничный позвонок, а третий - с компрессионным переломом. В перспективе у ребенка маячила инвалидность. Жалко, совсем маленький...

Своей работой медики остались довольны Фото:Ресбольница № 1, Тува

Своей работой медики остались довольны Фото:Ресбольница № 1, Тува

Время в таких случаях дорого, поэтому тувинские врачи решили рискнуть и прооперировать малыша. Проконсультировались удаленно с коллегами из Новокузнецка, потому что подобные травмы в столь раннем возрасте встречаются редко. И взялись за дело.

- После предоперационной подготовки врачи травмцентра 1 уровня Белек Дугур, Айдын Сарыглар и Урана Куулар провели сложную операцию: вправление вывиха 2 поясничного позвонка и транспединкулярную фиксацию на 4-х винтах, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Ресбольнице № 1

Парень уже идет на поправку Фото:Ресбольница № 1, Тува

Парень уже идет на поправку Фото:Ресбольница № 1, Тува

Операция шла два часа. Завершилась успешно. Мальчик, по словам медиков, уже идет на поправку и перспективы по здоровью у него хорошие. Сами врачи своей работой довольны, как и коллеги, которые их консультировали. Сказали только одно: «Браво!»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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