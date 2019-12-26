2019-12-26T09:50:48+03:00
Общество

Космические ландшафты на обнаженных моделях: в Красноярске выпустили календарь на 2020 год в стиле «ню»

И кто это сделал? Ученые!
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Холодный январь и жаркий апрель. Фото: Станислав БЕЛОГЛАЗОВХолодный январь и жаркий апрель. Фото: Станислав БЕЛОГЛАЗОВ
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Прямо скажем, неожиданно: смелый во всех смыслах календарь выпустили в этом году серьезнейшие люди: научно-технический центр «Космические решения». Занимается компания высокоточным мониторингом лесных пожаров из космоса.

Февраль и жаркий март. Фото: Станислав БЕЛОГЛАЗОВ

Февраль и жаркий март. Фото: Станислав БЕЛОГЛАЗОВ

Год на пожары выдался, как известно, тяжелый, - вот, видимо, в конце уставшие от напряженной работы специалисты и решили «оторваться». Впрочем, сделали все красиво и, как говорится, в тему: на тела обнаженных моделей проецировали те самые снимки со спутника. Всего фото – 12.

Май-Июнь. Фото: Станислав БЕЛОГЛАЗОВ

Май-Июнь. Фото: Станислав БЕЛОГЛАЗОВ

Каждое символизирует тот или иной месяц года.

- Воплощать идею, оформить мысли в картинке мне помог старинный товарищ, бывший физик, а ныне – известный фотохудожник из Екатеринбурга Станислав Белоглазов, - рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск технический директор НТЦ Алексей Борисевич. - Съемки проходили в Екатеринбурге, в них участвовали три модели. Одна девушка, кстати, специально прилетела для этого из Томска. Необычно? И что ж! В каждом из наших сотрудников есть нерастраченный творческий потенциал, нам захотелось немного его раскрыть. Календарь позволяет также необычным образом показать наши возможности: на телах изображены привычные нам природные ландшафты, но в необычном ракурсе.

Июль и горячий август. Символично, август 2019 в Красноярске тоже был «горячим». Фото: Станислав БЕЛОГЛАЗОВ

Июль и горячий август. Символично, август 2019 в Красноярске тоже был «горячим». Фото: Станислав БЕЛОГЛАЗОВ

И немного серьезного: компания на самом деле оказала большую помощь в тушении лесных пожаров в Сибири минувшим летом. Диспетчеры ловили пожары размером от 10х10 метров и в онлайн-режиме и сообщали лесопользователям о возгорании.

Сентябрь-октябрь. Фото: Станислав БЕЛОГЛАЗОВ

Сентябрь-октябрь. Фото: Станислав БЕЛОГЛАЗОВ

- С наступающим новым годом, и пусть в 2020 лесных пожаров будет меньше, - пожелал Станислав Белоглазов.

Кстати, а вам какой месяц больше всего нравится?

Ноябрь-декабрь. Фото: Станислав БЕЛОГЛАЗОВ

Ноябрь-декабрь. Фото: Станислав БЕЛОГЛАЗОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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