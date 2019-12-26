2019-12-26T12:15:36+03:00
Спорт

Кто станет новым королем и королевой: в Красноярске открылся чемпионат России по фигурному катанию 2020

Почему Софья Самодурова может осложнить жизнь фавориткам
Сергей ЧЕРНЫХ
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Интрига среди выступлений у женщин сохранится до самого концаИнтрига среди выступлений у женщин сохранится до самого концаФото: Мария ЛЕНЦ
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Почему Чемпионат России проходит в Красноярске? Город на Енисее готов к проведению соревнований самого высокого уровня, - прежде всего, конечно, говорим о Зимней Универсиаде-2019.

Итак, на главном спортивном турнире для российских фигуристов традиционно определятся не только чемпионы страны и обладатели медалей, но и участники сборной, которые представят Россию на чемпионатах мира и Европы. И, не ошибусь, если скажу, что главное внимание будет приковано к выступлениям женщин. После того, как Алёна Загитова объявила о временной приостановке выступлений на соревнованиях, обозреватели гадают о том, кто станет новой королевой.

Трусова, Косторная и Щербакова Фото: Мария ЛЕНЦ

Трусова, Косторная и ЩербаковаФото: Мария ЛЕНЦ

Интрига среди выступлений у женщин сохранится до самого конца

На завершившимся недавно турнире Гран-при Алена Косторная стала победительницей, Анна Щербакова заняла второе место, Александра Трусова — третье. А на прошлом чемпионате России золото взяла Анна Щербакова, серебро – Александра Трусова, бронзу – Алена Косторная. А ведь на льду «Платины» свое мастерство будут демонстрировать двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер олимпиады Евгения Медведева и чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева. Их практически сбросили со счетов, ведь воспитанницы Этери Тутберидзе: Косторная, Трусова, Щербакова имеют в своём арсенале тройной аксель и четвертные прыжки. Не факт, что они включат их в программу выступлений в Красноярске, не факт, что они исполнят их чисто — без помарок и падений. Поэтому интрига у женщин сохранится до самого конца.

Александра Трусова расстается со своей собачкой Тиной Фото: Мария ЛЕНЦ

Александра Трусова расстается со своей собачкой ТинойФото: Мария ЛЕНЦ

Нюанс: особые симпатии сибирских болельщиков могут оказаться на стороне Софьи Самодуровой. Это местная «звездочка», она родилась на берегах Енисея и выступает за Красноярск. Софья чемпионка Европы этого года, бронзовый призер этапа Гран-при «Скейт Америка» (2018). Дома стены помогают - Софья может осложнить жизнь фаворитам и поломать прогнозы спортивных функционеров. Многие номера для Софьи ставил Илья Авербух —постановщик церемонии открытия и закрытия Зимней Универсиады-2019. Почти всё к чему прикасается этот фигурист — великолепно…

Интересной ожидается борьба в турнире спортивных пар. Петербуржцы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в прошлом году на национальном чемпионате стали третьими. В этот раз явно нацелены на места выше. На пьедестал претендуют и Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые стали третьими на прошедшем Финале Гран-при.

Елизавета Туктамышева выходит на сцену последней, когда остается единственный незанятый номер, четвертый. Фото: Мария ЛЕНЦ

Елизавета Туктамышева выходит на сцену последней, когда остается единственный незанятый номер, четвертый.Фото: Мария ЛЕНЦ

У мужчин фаворитами считаются серебряный призер чемпионата Европы Дмитрий Алиев, а также бронзовый призер этапа Гран-при в Москве Макар Игнатов, Но все решится на льду, а он, как известно, скользкий...

А В ЭТО ВРЕМЯ

Этническая деревня, специально построенная к этому событию, Стала любимым местом отдыха сибиряков. Там не только были построение ледовые скульптуры и поставлены чумы, коренных жителей «Енисейской Сибири», но и регулярно выступали с концертными номерами лучшие народные коллективы художественной самодеятельности.

Аннабель Морозов и Андрей Багин Фото: Мария ЛЕНЦ

Аннабель Морозов и Андрей БагинФото: Мария ЛЕНЦ

Вот и к чемпионату России по фигурному катанию вновь решили задействовать концертную сцену этнической деревни, оплатив наперёд выступления красноярских аниматоров. Правда горожан об этом предупредить забыли. И вечером 25 декабря во время прямого включения, ведущий программы «60 минут» Евгений Попов, вместе со всей страной удивлялся пляскам сибирских аниматоров на сцене, при полном отсутствии зрителей. Их перед сценой не было ни одного. Продолжить «стебаться» над «Самой грустной вечеринкой» и телеведущий Иван Ургант в своей программе.

Евгения Медведева тоже довольна. Она выйдет на лед последней, уже зная результаты всех соперниц. Фото: Мария ЛЕНЦ

Евгения Медведева тоже довольна. Она выйдет на лед последней, уже зная результаты всех соперниц.Фото: Мария ЛЕНЦ

Будем надеяться, что этот прокол станет первым и единственным во время соревнований сильнейших фигуристов страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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