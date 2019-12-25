2019-12-25T16:28:30+03:00
Новый год 2020

Самую высокую елку России с фейерверком открыли в Красноярске

Главную городскую – на острове Татышев [фото]
Ася ЖУКОВА
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Самую высокую елку России с фейерверком открыли в Красноярске.Самую высокую елку России с фейерверком открыли в Красноярске.Фото: ИВАНОВА Диана
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Новый год к нам мчится, осталось меньше недели! Буквально только что в Красноярске с фейерверком открыли главную городскую елку на острове Татышев, она же самая высокая в России. 55 метров, 60 тысяч огней, масштабно!

Просто феерия огней. Фото: ИВАНОВА Диана

Просто феерия огней.Фото: ИВАНОВА Диана

Праздник удался. Фото: ИВАНОВА Диана

Праздник удался.Фото: ИВАНОВА Диана

Открытие елки состоялось в 19.00. А вместе с ней начал работу снежный городок. 12 горок разной высоты, ледовый лабиринт, плюс затейливые фигуры белок и глухарей, лисиц и медведей. Кстати, все с яркой подсветкой, - отличное место для новогодних селфи.

Завораживающее зрелище. Фото: ИВАНОВА Диана

Завораживающее зрелище.Фото: ИВАНОВА Диана

Красота! Фото: ИВАНОВА Диана

Красота!Фото: ИВАНОВА Диана

А спустя несколько минут начался фейерверк. Вверх взвились «ракеты» и рассыпались огнями по темному небу.

Смотрите, сколько эмоций... Фото: ИВАНОВА Диана

Смотрите, сколько эмоций...Фото: ИВАНОВА Диана

Снимали тоже почти все. Фото: ИВАНОВА Диана

Снимали тоже почти все.Фото: ИВАНОВА Диана

- Настоящее волшебство, зимняя сказка! – горожане следили за зрелищем, затаив дыхание. А снимал его на телефон каждый первый. Ну, почти.

Смотреть всем! Фото: ИВАНОВА Диана

Смотреть всем!Фото: ИВАНОВА Диана

После фейерверка гостей ждал концерт – от лучших танцевальных и вокальных групп города. Словом, открытие удалось. С наступающим нас, друзья!

ИСТОЧНИК KP.RU

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