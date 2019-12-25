«Мне осталось докрутить два оборота!»: маленькая фигуристка из Красноярска мечтает быть как Александра Трусова

В Красноярске стартует Чемпионат России по фигурному катанию. И конечно, особенное внимание к приехавшим звездам приковано у маленьких фигуристок – тех, кто недавно встал на коньки и пока только восхищенно смотрит по телевизору выступления своих кумиров. Конечно, большинство родителей постарались купить билеты. Как, к примеру, мама одной из талантливых юных фигуристок, 8-летней Елизаветы Антипиной: они пойдут на все соревнования. А сама Лиза призналась «Комсомольской правде – Красноярск: мечтает прыгнуть четверной, как ее кумир - Александра Трусова.

Елизавета Антипина посетит все соревнования ТрусовойФото: из личного архива

Мама отвела Лизу на каток, когда ей было 3 года. Хотя было рано, девочку взяли. Отбирали в секцию своеобразно: брали тех, кто не заплакал, когда ушли родители и послушно выполнял просьбы тренеров.

- Мы занимаемся пять лет, - рассказывает Ольга Антипина, мама фигуристки. – Но особенно дочке стало нравиться, когда начались соревнования, появилась конкуренция. Лиза очень тщательно следит за судьбой наших фигуристок, особенно ее интересуют наряды, для выступлений шьем похожие платья. Ее кумир – Александра Трусова, очень впечатляют дочку четверные прыжки в ее исполнении. Сейчас она учится делать два с половиной оборота и ждет - не дождется, считает, что ей осталось докрутить всего два оборота и она будет, как Александра!

Юные спортсменки, несмотря на возраст, смотрят соревнования с профессиональной точки зрения: следят за скольжением, замечают какие-то элементы. После этого начинают тренироваться в несколько раз больше, чтобы сделать так, как чемпионы. Иногда даже приходится уговаривать, чтобы отдохнула. Когда особенно нравится выступление кумира, просят тренера поставить номер под эту же музыку, с такими же элементами.

- Мы всей семьей собираемся на Чемпионат, - ждет Ольга. - Купили билеты на все соревновательные дни. Лиза узнала, что Саша Трусова любит собачек, поэтому мы уже купили плющевых щенков. Ей даже снилось, как она вручает игрушку и берет автограф у своего кумира - Лиза со всех выступлений приходит с исписанными автографами коньками.

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