2019-12-25T06:56:06+03:00
Происшествия

Трое беспомощных стариков погибли в огне. А хозяйке сгоревшего дома престарелых дали условный срок

Рассказываем подробности [фото, видео]
Ася ЖУКОВА
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Трое беспомощных стариков погибли в огне. А хозяйке сгоревшего дома престарелых дали условный срок. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю.Трое беспомощных стариков погибли в огне. А хозяйке сгоревшего дома престарелых дали условный срок. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
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Частный дом престарелых в Красноярске для троих стариков превратился в камеру смерти. Напомним, 28 августа 2017 года здесь случилась трагедия: трехэтажный коттедж загорелся, спасти успели не всех. А накануне стало известно: хозяйка пансионата получила условный срок.

Рассказываем подробности. Для постояльцев и сотрудников дома престарелых «Жемчужина» (на улице Авиационной) тот день стал настоящим кошмаром. Жара, на соседнем участке мужчина топил баню. От печной трубы (она была совсем рядом) полыхнул навес пансионата…

Горело так, что дым был виден даже в других районах. От высокой температуры в доме лопались стекла и взрывался шифер, осколки разлетались на десятки метров, вспоминают очевидцы. Кто-то кричал «Мама!».

Появилось видео пожара в частном доме престарелых в Красноярске.ГУ МЧС по Красноярскому краю

Спасатели с пожарными рукавами с трудом протискивались к зданию, настолько плотно здесь все застроено - стена к стене. До последнего не знали, что едут тушить дом престарелых, а не рядовой пожар в жилом коттедже. Не догадывались, что придется выносить пожилых людей, которые сами ходить уже не могли, буквально на руках. Ведь пансионат нигде не фигурировал, просто не был зарегистрирован.

В тот момент там было 37 постояльцев. Удалось эвакуировать 34, еще троих - двух женщин и одного мужчину вывести уже не смогли. Люди погибли в огне.

Постояльцев из горящего дома выносили на руках. Фото: Мария ЛЕНЦ

Постояльцев из горящего дома выносили на руках.Фото: Мария ЛЕНЦ

Против владелицы возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Говорили, если вину докажут, ей грозит до 10 лет колонии.

Но нет… Четыре года условно и еще три – испытательного срока. Таков был вердикт Центрального районного суда, сообщает прокуратура.

Большинство из жильцов сами ходить не могли... Фото: Мария ЛЕНЦ

Большинство из жильцов сами ходить не могли...Фото: Мария ЛЕНЦ

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На владелицу сгоревшего в Красноярске пансионата для престарелых завели уголовное дело

В огне погибли три человека. А в распоряжении «Комсомольской правды»-Красноярск появилось видео с пожара (подробнее).

Жилец сгоревшего дома престарелых: «Я узнал, что мы горим, когда меня вынесли на улицу и положили на землю»

Из дома престарелых «Жемчужный», в котором сегодня днем 28 августа произошел пожар, благополучно удалось эвакуировать 34 человека. Несколько пожилых людей забрали родственники. Они узнавали о пожаре, кто как мог (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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