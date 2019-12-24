Чемпионат России по фигурному катанию-2019 в Красноярске: где смотреть прямую трансляцию
Красноярск принимает чемпионат России по фигурному катанию-2019. Сильнейшие спортсмены страны будут бороться за место в сборной и право выступить на главных стартах сезона – чемпионатах Европы и мира. Прямая трансляция чемпионата будет проходить на Первом канале.
Турнир состоится в «Платинум Арене», уже принимавшей соревнования фигуристов на Универсиаде в марте этого года. К нам приедут только российские спортсмены, но именно они – звезды мирового фигурного катания, показывающие одни из самых высоких результатов в мире.
Расписание телетрансляций (время местное):
26 декабря, четверг
14:00-16:30 - Мужчины. Короткая программа
16:50-18.50 - Танцы на льду. Ритм-танец
19:15 – Церемония открытия
20:15-22:15 - Пары. Короткая программа.
27 декабря, пятница
11:00 – Женщины. Тренировка
13:30-15:55 – Танцы на льду. Произвольный танец
16:15-19:05 - Мужчины. Произвольная программа
19:00-21:50 – Женщины. Короткая программа
28 декабря, суббота
12:15 – Женщины. Тренировка
16:30-18.40 - Пары. Произвольная программа
19:00-21:50 - Женщины. Произвольная программа
29 декабря, воскресенье
12:00 – Церемония награждения
13:00-15.30 – Показательные выступления
Все трансляции можно смотреть на сайте Первого канала.
ИСТОЧНИК KP.RU
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