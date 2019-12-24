2019-12-24T12:10:07+03:00
Спорт

Чемпионат России по фигурному катанию-2019 в Красноярске: где смотреть прямую трансляцию

Рассказываем, где посмотреть прямую трансляцию чемпионата России по фигурному катанию-2019 в Красноярске
Антон БИБЕР
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Рассказываем, где посмотреть трансляцию чемпионата по фигурному катанию - 2019Рассказываем, где посмотреть трансляцию чемпионата по фигурному катанию - 2019Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Красноярск принимает чемпионат России по фигурному катанию-2019. Сильнейшие спортсмены страны будут бороться за место в сборной и право выступить на главных стартах сезона – чемпионатах Европы и мира. Прямая трансляция чемпионата будет проходить на Первом канале.

Турнир состоится в «Платинум Арене», уже принимавшей соревнования фигуристов на Универсиаде в марте этого года. К нам приедут только российские спортсмены, но именно они – звезды мирового фигурного катания, показывающие одни из самых высоких результатов в мире.

Расписание телетрансляций (время местное):

26 декабря, четверг

14:00-16:30 - Мужчины. Короткая программа

16:50-18.50 - Танцы на льду. Ритм-танец

19:15 – Церемония открытия

20:15-22:15 - Пары. Короткая программа.

27 декабря, пятница

11:00 – Женщины. Тренировка

13:30-15:55 – Танцы на льду. Произвольный танец

16:15-19:05 - Мужчины. Произвольная программа

19:00-21:50 – Женщины. Короткая программа

28 декабря, суббота

12:15 – Женщины. Тренировка

16:30-18.40 - Пары. Произвольная программа

19:00-21:50 - Женщины. Произвольная программа

29 декабря, воскресенье

12:00 – Церемония награждения

13:00-15.30 – Показательные выступления

Все трансляции можно смотреть на сайте Первого канала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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