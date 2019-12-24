Cалют на Новый год в Красноярске 2019-2020: во сколько начнется, где посмотреть

Какой Новый год без салютов? И у красноярцев их будет целых два, один на отткрытии главной елки, а второй в саму новогоднюю ночью. Салют на Новый год в Красноярске 2019-2020 обязательно состоится. Давайте выясним, во сколько начнется новогодний салют, и где лучше его посмотреть.

Открытие главной елки

Фейерверк на открытии главной городской елки обязательно состоится, это одна из нерушимых традиций Красноярска. Запомните время – ориентировочно в 18:15 – 18:20 25 декабря на острове Татышев, сразу после приветственного слова главы города. А затем развернется основная программа праздника.

Новогодняя ночь

Праздничная программа на острове Татышев начнется с 23.00 31 декабря до 3.30 1 января. В это время будут курсировать 14 маршрутов до острова. Последний автобус проедет через остров в 3.30 1 января. Начало фейерверка в 00.00 часов.

Лучшие точки обзора

Фейерверк будет виден практически с любой точки города. Но лучше всего салют будет видно в районе ТРЦ Июнь или на самом острове Татышев.