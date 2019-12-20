«Тысяча лет успеха»: в Норильске завершился всероссийский музейный проект об освоении Арктики

Всероссийский проект «Освоение Севера. Тысяча лет успеха» стартовал при поддержке компании «Норникель» в 2017 году, продолжался три года и объединил огромную часть страны от Кольского полуострова до Таймыра. Руководитель проекта, доктор исторических наук Юлия Кантор отметила:

- Мы боялись, что где-нибудь прорвется это энергетическое поле, ведь все время держать градус на такой высоте достаточно тяжело. Наш общий проект показал, что это возможно. Все музеи, архивы, библиотеки, включившиеся в проект, ни разу ни в чем не подвели. Этой большой командой мы создали нечто единое целое – первый в стране музейный северный проект.

- Этот межмузейный проект уникален тем, что он впервые позволяет рассмотреть тысячелетний русский путь на Север через «призму» артефактов, документов, литературных произведений и мультимедийных композиций, - поясняет старший вице-президент компании «Норникель» Лариса Зелькова.

- Для нас, как для компании, важны не только природные и ресурсные богатства, но и историческое наследие Севера, его культурно-исторический потенциал. Раскрыть этот потенциал нужно всем, кто здесь живет и будет жить в будущем, строить города, прокладывать дороги, — добавляет директор департамента общественных связей компании «Норникель» Андрей Кирпичников.

Фото: Марина Пешкова

О чем написали «Книгу Севера»?

Последняя выставка проекта, «Книга Севера», открылась 13 декабря в Норильске.

Тут есть шаманская атрибутика, документы времен ГУЛАГовского прошлого, неожиданные предметы из частных, семейных коллекций, вещи из школьных и промышленных музеев и даже детских садов – всего более 300 экспонатов, и многие были показаны впервые.

Например, городской архив Норильска предоставил материалы исследования реки Хантайка летом 1928 года Николаем Урванцевым, которые стали основой при строительстве Усть-Хантайской ГЭС.

Из Новгорода впервые привезли в Норильск две берестяные грамоты XII и XIV вв. Одна из них рассказывает о доставке дани из Заволочья, а другая - запутанную историю конфликта чиновников, занимавшихся сбором дани в Югре. Всего на сегодняшний день известно около 1200 берестяных грамот, более 800 хранится именно в Новгороде!

- Мы привезли грамоты о походе новгородцев на Север, куда они ходили с XI века. Мы понимаем, что завлечь посетителей грамотами сложно, поэтому мы показываем их в контексте того времени, окружаем бытовыми предметами, озвучиваем в современном произношении. Самое интересное для нас в работе над выставкой – создание образа новгородца, который шел в новые земли. Ведь все Великие географические открытия - это стремление к свободе и обогащению, - рассказала заместитель директора Новгородского музея заповедника Олеся Рудь.

- Освоение севера шло из наших мест, и первопроходцы несли с собой свою культуру. И до сих пор на российском Севере много общего, - отметила директор Архангельского краеведческого музея Наталья Шпанова. – Норильчане увидят картины Александра Борисова, первого художника, который рисовал Север. А в Архангельске есть большой музей Борисова. Еще один человек, который объединяет Север – Фритьоф Нансен, его считают своим и в Архангельске, и в Норильске, и в Красноярске, и в других северных и сибирских городах.

Особый раздел выставки посвящен культуре северных народов, здесь картины, костюмы, предметы быта, изделия народного творчества.

Фото: Марина Пешкова

- Всем участникам большого музейного проекта удалось показать, что народное творчество существовало не только в давние времена, оно есть и сейчас, в XXI веке – это очень важно! - считает директор Мурманского областного художественного музея Ольга Евтюкова.

И завершается «Книга Севера» разделом «Норильск возможного будущего», куда попали совершенно фантастические и абсолютно реальные, но пока нереализованные проекты. Здесь же можно рассмотреть панорамы знаковых для Норильска мест в VR-очках.

Интересно то, что выставка «Книга Севера» была создана не в музее, а в Публичной библиотеке Норильска и специально для экспозиции здесь даже поменяли пространство!

- Проект очень удачный, сделано много открытий. Библиотека может претендовать на новый статус, библиотечно-выставочного центра, - считает главный хранитель Красноярского краевого краеведческого музея, консультант и эксперт проекта Татьяна Зыкова. - Здесь очень много документов из закрытых архивов, редких книг из запасников, из других библиотек. И есть QR-коды – все можно скачать и дома еще раз почитать, подумать.

Фото: Марина Пешкова

А что дальше? «Читаем Север»!

Проект «Освоение Севера: Тысяча лет успеха» завершен, его инициатор и куратор Юлия Кантор подводит итоги и рассказывает о продолжении:

- Историю не надо переписывать, ее можно только дописать. Каждая выставка дала новые сюжеты, новые творческие интеллектуальные продукты. Ни одна выставка не повторяет другую! Они все абсолютно разные. Были и новые открытия – впервые показанные экспонаты. И очень важно было понять, как менялось отношение к Северу за 1000 лет. Есть большое количество экологических и политических тем, которые не показывали раньше. Изучение Севера на этом не заканчивается. В 2020 году стартует новый двухлетний проект «Читаем Север». Он начнется в марте в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге, здесь пройдет культурологический форум для историков, этнографов, филологов и переводчиков с языков северных коренных народов «Язык Севера» и выставка для всех «Из снега рожденное слово», где представят издания, посвящённые Северу. В Петрозаводске пройдет презентация «Музейной энциклопедии Севера», изданной по итогам музейного проекта 2017-2019 годов, мы ждем около 500 представителей музеев и библиотек из разных регионов страны, все они получат энциклопедию.

Также в проекте «Читаем Север» в Архангельске будет важный научный форум, посвященный 100-летие подписания Шпицбергенского трактата, который определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. А в декабре 2020 года в Норильске будем «читать» историю открытия Норильского месторождения — этому событию исполняется 100 лет. У всех научных форумов и событий будет и параллельная программа для всех.