В Красноярске в 2019 году на каждую пойманную бродячую собаку потратили почти 8 000 рублей

Прокуратура Красноярска озвучила результаты проверки исполнения контрактов по отлову бездомных животных в уходящем году. Как выяснилось, ситуация там сложилась, мягко говоря, странная.

Специалисты за год поймали 1 251 безнадзорных собак. У четырех нашлись хозяева, остальных привили от бешенства, стерилизовали/кастрировали, установили специальные чипы…. И впервые за многие годы ни одной не усыпили.

Впрочем, результат очевидный, если знать, что в 2019 году тендер выиграли зоозащитники (компания «Бездомный пес»). При этом в муниципальном контракте четко прописано – агрессивных и больных животных выпускать в город нельзя.

А теперь давайте вспомним бродячих собак в Ленинском районе, которые в ноябре напали на 9-летнего мальчика. Ребенка изуродовали: ему разодрали шею, руки и ноги, с головы сорвали часть кожи. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не вмешалась отчаянная женщина-продавец из ближайшего торгового павильона.

Обошлись бюджету бродячие собаки недешево. Почти восемь тысяч рублей каждая – примерно в половину средней пенсии. Сюда входит операция в ветклинике, потом «стационар», чтобы залечить рану - это от 7 до 10 дней, каждый из которых стоит порядка 500 рублей в сутки.

И еще несколько цифр из отчета прокуратуры:

- С начала года в службу 005, полицию, различные органы местной власти Красноярска поступило более 7 000 жалоб на агрессивное поведение бродячих собак;

- Только 4 процента (!!!) выездов по заявкам были результативны. В остальных случаях в отчетах перед мэрией подрядчики развели руками: «разбежались», «никого не нашли», «они уже с чипами»;

- В регионе зарегистрировано 43 случая заболевания животных бешенством.

И на сладкое: срок действия контрактов на отлов и содержание бездомных собак в Красноярске заканчивается 25 декабря. Когда будут подписаны новые договоры, неизвестно.

КСТАТИ

Мы посмотрели в интернете средние цены на услуги ветеринара в Красноярске:

Прививка от бешенства – от 275 рублей;

Чипирование – от 925 рублей;

Кастрация/стерилизация – от 5 000 рублей (в зависимости от веса).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

9 700 000 рублей в 2019 году потрачено на отлов безнадзорных животных.

В 7 754 рубля каждая бродячая собака обошлась городскому бюджету.