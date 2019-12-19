Куда пойти в предновогодние дни и на 31декабря 2019 года в Красноярске

Середина декабря – самое время планировать последние дни уходящего 2019 года, которые будут наполнены новогодними концертами, акциями, праздниками на свежем воздухе. Мы продолжаем новогоднюю афишу!

"Elena et les garcons" 18+

Концертная программа популярной российской группы «Элена и ребята» (Москва). Истории о легендарном Париже, о любви и романтике, рассказанные с помощью великих песен французского шансона и эстрадной классики. Это лиричные баллады Жака Бреля и Джо Дассена, театральные композиции Эдит Пиаф и Далиды, задорные песни ZAZ и многое другое. Солистка и создатель проекта Елена Липаева родилась и училась в Европе, французский язык для неё такой же родной, как и русский.

Продолжительность 2 часа, 2 отделения

Малый концертный зал

Пр. Мира, 2Б

31 декабря, 17.00

Билеты 1800—2200 рублей.

Разогрев 12+

В программе: праздничные фотозоны, атмосфера ярмарки, фабрика искусства с художниками, горячий глинтвейн и отличное настроение.

Музей «Площадь Мира»

Пл. Мира, 1

31 декабря, 17.30

Билеты 300 рублей, с 24 декабря — 350 рублей.

Новогодняя ночь в Центральном парке 0+

Будет веселье, танцы, конкурсы, подарки, аттракционы, каток, зимние развлечения, фуд-корт и теплые кафе.

Таже гостей ждет танцевально-зажигательная программа.

Центральный парк

31 декабря, с 22.00

Вход свободный.

Новогодняя афиша

Ёлка-дом Деда Мороза 0+

Этот новогодний аттракцион порадует и малышей, и посетителей Центрального парка постарше.

Центральный парк

20 декабря, 15.00

Вход свободный.

Дед Мороз в гостях у ТРЦ «Планета» 0+

Волшебник сфотографируется со всеми желающими и предложит взять предсказание на 2020 год из волшебного мешка. Самых маленьких посетителей ждут подарки за исполнение стихов или песенок.

ТРЦ «Планета» / Центральный атриум

До 29 декабря.

С 12.00 до 20.00 в выходные дни, с 17.00 до 20.00 в будни.

Вход свободный.

Фестиваль молодых семей «Тёплый» 0+

Праздник пройдет на открытом катке.

В программе:

- Интерактивные площадки

- Новогодние фотозоны

- Творческие мастер-классы

- Лазерное шоу.

Арена. Север

Ул. 9 Мая, 74

20 декабря, 17.00-20.00

Вход свободный.

Новогодние ёлки в ТРЦ «Планета» 0+

20 декабря ребята станут участниками чайной церемонии в замке Белой королевы в компании Алисы и Шляпника, а 4 января вместе с эльфами отправятся на Северный полюс за главной новогодней звездой.

ТРЦ «Планета» / 2 этаж

20 декабря, 19.00

4 января, 12.00

Вход свободный.

Ёлка в музее 6+

Музей Сурикова и Красноярский камерный оркестр приглашают юных слушателей на праздничный мультконцерт. В канун Нового года ребят ждёт встреча с героями любимых мультфильмов: Чебурашкой, крокодилом Геной, Антошкой, Незнайкой, медвежонком Умкой, котом Леопольдом.

Художественный музей им. В.И.Сурикова

Ул. Парижской коммуны, 20

21 декабря, 16.00

Билеты 300 рублей.

Новогодний переполох +7-12

Кто такие Бобовый король и Бобовая королева, где и когда появились первые елочные игрушки, как в старину на Руси гадали на Рождество, какие существую необычные новогодние и рождественские традиции, и кто приносит детям подарки в других странах. Новогодние эльфы не только расскажут интересные факты и истории, но и проведут для участников веселые конкурсы.

Обязательна предварительная запись 227-05-80 или 227-92-04.

Краеведческий музей

Ул. Дубровинского, 84

22 декабря, 16.00

Билеты 200 рублей.

Новогодний концерт ансамбля «Вольница» 6+

Праздничная программа ансамбля «Зимней сказочной порой» - это зажигательные народные и эстрадные песни в оригинальных обработках для ансамбля народных инструментов, плюс розыгрыш новогоднего подарка от Деда Мороза.

Малый зал филармонии

Пр.Мира, 2Б

26 декабря, 19.00

Билеты 300-350 рублей.

Премьера

Русский роман 18+

В основе истории лежат отношения Льва Толстого с его женой Софьей Андреевной. Их брак продлился 48 лет, но зритель увидит только последние годы перед смертью писателя. Это сложный период для семьи Толстых. Длинная семейная жизнь подходит к завершению. Каждый день наполнен переживаниями, встречами, конфликтами, поисками лучшей жизни. Всё чаще вспоминается прошлое, которое не дает семейной жизни идти дальше. Оба становятся заложниками и жертвами своей семейной драмы.

На сцене, помимо членов семьи Толстого, появятся герои романа «Анна Каренина»: Вронский, Анна, Кити Щербацкая, Левин и многие другие. Зритель увидит Толстого не только как писателя, но и как автора своей семейной трагедии.

Драматический театр им. А.С. Пушкина

Пр. Мира, 73

21 и 22 декабря, 18.00

Билеты 200-1300 рублей.

Куда еще пойти

Денис Лебедев vs Табисо Мчуну: Бой за титул WBC Silver 16+

На кону поединка между экс-чемпионом WBA и IBF 40-летним Лебедевым и 31-летним Мчуну будет стоять вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе.

Также на ринг выйдет еще один российский боксер первого тяжелого веса — бывший обладатель титула WBC Silver Дмитрий Кудряшов, который проведет свой первый бой после июньского поражения от Илунги Макабу в Екатеринбурге. Наш боксер встретится с Вацлавом Пейсаром из Чехии.

ДС им. Ярыгина

Остров Отдыха

21 декабря, 18.00

Билеты 1000-30000 рублей.

Квест-путешествие по мотивам книги «Вокруг света за 80 дней» 6+

Участникам мероприятия предстоит пройти квест-путешествие по мотивам книги Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней», затем почаевничать в Чайном домике и, конечно, за проявленную эрудицию каждого ждет небольшой подарок от организаторов.

Регистрация участников по телефону 271-08-08.

Музей-усадьба Г.В. Юдина

Ул. Мелькомбинатская, 2/1

29 декабря, 13.00

Билеты 450 рублей.

Декабрьские российские кинопремьеры

(список подготовили специалисты «Енисей кино»)

с 19 декабря

«Небо измеряется милями» (реж. Константин Буслов, военный, исторический, 12+);

«До Нового года осталось…» (реж. Алексей Бажанов, мелодрама, 12+);

с 21 декабря

«Мульт в кино № 109» (реж. Давид Петросян и др., анимация 0+);

«Фиксики против кработов» (реж. Васико Бедошвили, Олег Ужинов, анимация, приключения, комедия, музыкальный, семейный, 6+);

с 26 декабря

«Иван Царевич и Серый Волк 4» (реж. Дарина Шмидт, Константин Феоктистов, Приключения, семейный, анимация, 6+);

«Холоп» (реж. Клим Шипенко, комедия, 12+);

«Солярис» (реж. Андрей Тарковский, детектив, драма, фантастика, 12+)

«Байкал. Магия воды» (реж. Анастасия Попова, семейный, зрелищный, развлекательный, игровой, 0+);

«Союз спасения» (реж. Андрей Кравчук, драма, исторический, боевик, 12+)

В кинотеатрах Красноярска и на киноустановках Красноярского края в декабре и январе.