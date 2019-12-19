Куда пойти в предновогодние дни и на 31декабря 2019 года в Красноярске
Середина декабря – самое время планировать последние дни уходящего 2019 года, которые будут наполнены новогодними концертами, акциями, праздниками на свежем воздухе. Мы продолжаем новогоднюю афишу!
"Elena et les garcons" 18+
Концертная программа популярной российской группы «Элена и ребята» (Москва). Истории о легендарном Париже, о любви и романтике, рассказанные с помощью великих песен французского шансона и эстрадной классики. Это лиричные баллады Жака Бреля и Джо Дассена, театральные композиции Эдит Пиаф и Далиды, задорные песни ZAZ и многое другое. Солистка и создатель проекта Елена Липаева родилась и училась в Европе, французский язык для неё такой же родной, как и русский.
Продолжительность 2 часа, 2 отделения
Малый концертный зал
Пр. Мира, 2Б
31 декабря, 17.00
Билеты 1800—2200 рублей.
Разогрев 12+
В программе: праздничные фотозоны, атмосфера ярмарки, фабрика искусства с художниками, горячий глинтвейн и отличное настроение.
Музей «Площадь Мира»
Пл. Мира, 1
31 декабря, 17.30
Билеты 300 рублей, с 24 декабря — 350 рублей.
Новогодняя ночь в Центральном парке 0+
Будет веселье, танцы, конкурсы, подарки, аттракционы, каток, зимние развлечения, фуд-корт и теплые кафе.
Таже гостей ждет танцевально-зажигательная программа.
Центральный парк
31 декабря, с 22.00
Вход свободный.
Новогодняя афиша
Ёлка-дом Деда Мороза 0+
Этот новогодний аттракцион порадует и малышей, и посетителей Центрального парка постарше.
Центральный парк
20 декабря, 15.00
Вход свободный.
Дед Мороз в гостях у ТРЦ «Планета» 0+
Волшебник сфотографируется со всеми желающими и предложит взять предсказание на 2020 год из волшебного мешка. Самых маленьких посетителей ждут подарки за исполнение стихов или песенок.
ТРЦ «Планета» / Центральный атриум
До 29 декабря.
С 12.00 до 20.00 в выходные дни, с 17.00 до 20.00 в будни.
Вход свободный.
Фестиваль молодых семей «Тёплый» 0+
Праздник пройдет на открытом катке.
В программе:
- Интерактивные площадки
- Новогодние фотозоны
- Творческие мастер-классы
- Лазерное шоу.
Арена. Север
Ул. 9 Мая, 74
20 декабря, 17.00-20.00
Вход свободный.
Новогодние ёлки в ТРЦ «Планета» 0+
20 декабря ребята станут участниками чайной церемонии в замке Белой королевы в компании Алисы и Шляпника, а 4 января вместе с эльфами отправятся на Северный полюс за главной новогодней звездой.
ТРЦ «Планета» / 2 этаж
20 декабря, 19.00
4 января, 12.00
Вход свободный.
Ёлка в музее 6+
Музей Сурикова и Красноярский камерный оркестр приглашают юных слушателей на праздничный мультконцерт. В канун Нового года ребят ждёт встреча с героями любимых мультфильмов: Чебурашкой, крокодилом Геной, Антошкой, Незнайкой, медвежонком Умкой, котом Леопольдом.
Художественный музей им. В.И.Сурикова
Ул. Парижской коммуны, 20
21 декабря, 16.00
Билеты 300 рублей.
Новогодний переполох +7-12
Кто такие Бобовый король и Бобовая королева, где и когда появились первые елочные игрушки, как в старину на Руси гадали на Рождество, какие существую необычные новогодние и рождественские традиции, и кто приносит детям подарки в других странах. Новогодние эльфы не только расскажут интересные факты и истории, но и проведут для участников веселые конкурсы.
Обязательна предварительная запись 227-05-80 или 227-92-04.
Краеведческий музей
Ул. Дубровинского, 84
22 декабря, 16.00
Билеты 200 рублей.
Новогодний концерт ансамбля «Вольница» 6+
Праздничная программа ансамбля «Зимней сказочной порой» - это зажигательные народные и эстрадные песни в оригинальных обработках для ансамбля народных инструментов, плюс розыгрыш новогоднего подарка от Деда Мороза.
Малый зал филармонии
Пр.Мира, 2Б
26 декабря, 19.00
Билеты 300-350 рублей.
Премьера
Русский роман 18+
В основе истории лежат отношения Льва Толстого с его женой Софьей Андреевной. Их брак продлился 48 лет, но зритель увидит только последние годы перед смертью писателя. Это сложный период для семьи Толстых. Длинная семейная жизнь подходит к завершению. Каждый день наполнен переживаниями, встречами, конфликтами, поисками лучшей жизни. Всё чаще вспоминается прошлое, которое не дает семейной жизни идти дальше. Оба становятся заложниками и жертвами своей семейной драмы.
На сцене, помимо членов семьи Толстого, появятся герои романа «Анна Каренина»: Вронский, Анна, Кити Щербацкая, Левин и многие другие. Зритель увидит Толстого не только как писателя, но и как автора своей семейной трагедии.
Драматический театр им. А.С. Пушкина
Пр. Мира, 73
21 и 22 декабря, 18.00
Билеты 200-1300 рублей.
Куда еще пойти
Денис Лебедев vs Табисо Мчуну: Бой за титул WBC Silver 16+
На кону поединка между экс-чемпионом WBA и IBF 40-летним Лебедевым и 31-летним Мчуну будет стоять вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Также на ринг выйдет еще один российский боксер первого тяжелого веса — бывший обладатель титула WBC Silver Дмитрий Кудряшов, который проведет свой первый бой после июньского поражения от Илунги Макабу в Екатеринбурге. Наш боксер встретится с Вацлавом Пейсаром из Чехии.
ДС им. Ярыгина
Остров Отдыха
21 декабря, 18.00
Билеты 1000-30000 рублей.
Квест-путешествие по мотивам книги «Вокруг света за 80 дней» 6+
Участникам мероприятия предстоит пройти квест-путешествие по мотивам книги Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней», затем почаевничать в Чайном домике и, конечно, за проявленную эрудицию каждого ждет небольшой подарок от организаторов.
Регистрация участников по телефону 271-08-08.
Музей-усадьба Г.В. Юдина
Ул. Мелькомбинатская, 2/1
29 декабря, 13.00
Билеты 450 рублей.
Декабрьские российские кинопремьеры
(список подготовили специалисты «Енисей кино»)
с 19 декабря
«Небо измеряется милями» (реж. Константин Буслов, военный, исторический, 12+);
«До Нового года осталось…» (реж. Алексей Бажанов, мелодрама, 12+);
с 21 декабря
«Мульт в кино № 109» (реж. Давид Петросян и др., анимация 0+);
«Фиксики против кработов» (реж. Васико Бедошвили, Олег Ужинов, анимация, приключения, комедия, музыкальный, семейный, 6+);
с 26 декабря
«Иван Царевич и Серый Волк 4» (реж. Дарина Шмидт, Константин Феоктистов, Приключения, семейный, анимация, 6+);
«Холоп» (реж. Клим Шипенко, комедия, 12+);
«Солярис» (реж. Андрей Тарковский, детектив, драма, фантастика, 12+)
«Байкал. Магия воды» (реж. Анастасия Попова, семейный, зрелищный, развлекательный, игровой, 0+);
«Союз спасения» (реж. Андрей Кравчук, драма, исторический, боевик, 12+)
В кинотеатрах Красноярска и на киноустановках Красноярского края в декабре и январе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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