Рецепт закуски из баклажан «По-восточному» от Дарьи Мосунова

Скоро Новый год. Мы поинтересовались у известных красноярцев, какие блюда они будут готовить к празднику. Дарья Мосунова, многодетная мама и детская писательница, президент клуба «Тройняшки», на любит побаловать своих близких закуской из баклажан «По-восточному».

- Берём баклажаны, режем на дольки вдоль. Солим и ждем, пока они немного дадут сок. Затем обжариваем с двух сторон в масле.

Делаем начинку. Творог, зелень (кинза, петрушка, укроп, базилик), грецкий орех - все мелко режем и добавляем к смеси немного сметаны и чеснока.

Кладём на конец дольки чайную ложку начинку и заворачиваем. Можно закрепить рулет зубочисткой.

Все ингредиенты могут варьироваться: можно положить больше творога, меньше чеснока, разную зелень.

Оформляем блюдо так: рулетики выкладываем на тарелку и посыпаем зернами граната.