2019-12-15T07:45:38+03:00
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«Мы вышку выиграли!»: команда из Красноярска стала чемпионом высшей лиги КВН

Финальная игра прошла 14 декабря
Ольга КОСТИНА
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Победила команда из Красноярска Фото: СоцсетиПобедила команда из Красноярска Фото: Соцсети
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«Мы вышку выиграли!». Так участники красноярской команды СФУ «Так-то» сообщили в соцсетях о том, что победили в высшей лиги КВН в 2019 году. Финал прошел 14 декабря в столичном Crocus City Hall.

В игре приняли участие пять команд. После двух конкурсов в лидеры выбились «Так-то» и «Наполеон Динамит» из Тюмени. В результате напряженной борьбы красноярцы опередили соперников и стали чемпионами. Они набрали 11,5 баллов. На втором месте «Сборная Татнефти» (11,4 балла). А вот «Наполеон» неожиданно оказался третьим (11,3 балла).

После игры фото на память Фото: Соцсети

После игры фото на память Фото: Соцсети

В своем Instagram куратор команды, проректор по молодежной политике СФУ Роман Богданов написал: «Фотографии талантливых прекрасных людей с медалями».

Как стало известно «Комсомольской правде» – Красноярск, на одной сцене с красноярцами выступали Олег Газманов и солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков. Победителей сразу после завершения игры поздравили полпред президента в СФО Сергей Меняйло и губернатор Красноярского края Александр Усс.

Победителей поздравили полпред президента в СФО Сергей Меняйло и губернатор Александр Усс Фото: соцсети

Победителей поздравили полпред президента в СФО Сергей Меняйло и губернатор Александр Усс Фото: соцсети

Почему эта победа так важна? Впервые в истории КВН красноярская команда стала победителем наивысшей лиги. Напомним, в прошлом году команда из Красноярска заняла последнее место в финале. Еще один результат других красноярских участников - максимум полуфинал.

Болельщики ликуют! Свою радость они выражают в соцсетях.

«Скажем так - спасибо за отсутствие ситуации прошлого года, так сказать».

Медали финалистов Фото: Соцсети

Медали финалистов Фото: Соцсети

«Вы необыкновенно крутые! В ваш стиль веришь, вам веришь до последнего. Мы ваша ГП, мы орали, как могли! Мы заставили жюри вас вернуть! Красавчики!».

«Хоть я родом из Орла и в начале сезона болел отнюдь не за Красноярск, я искренне рад за вас и за вашу победу, было видно, как Гусман и Львович явно тащили татнефть в биатлоне, но я рад, что все обошлось!!! Напевал сегодня ее весь день!».

Болельщики ликуют Фото: Соцсети

Болельщики ликуют Фото: Соцсети

Поздравляем победителей!

ИСТОЧНИК KP.RU

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