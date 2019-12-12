«Была горячая, как кипяток»: 7-месячной девочке во время массажа сломали обе ноги

Шокирующий случай произошел в Красноярске с 7-месячной малышкой. Во время сеанса массажа, куда ее привела мама, девочке сломали обе ноги, причем правую в трех местах. Оксана (так зовут мать девочки) рассказала ТВК, что стала водить дочку на массаж по рекомендации врачей перинатального центра Красноярска. Соня родилась в апреле, раньше положенного срока на несколько недель. Вот врачи и прописали общеукрепляющий массаж – ничего сложного, никаких активных упражнений. Кто же знал, что все закончится гипсом на обеих ножках малышки.

…Это должен был быть последний сеанс, до которого все процедуры проходили, на первый взгляд, вполне нормально. Оксана говорит, что частный массажист, к которой она водила дочь, казалась вполне профессиональной. Медицинское образование, опыт… Опять же – двух старших ребятишек Оксана водила на массаж именно к этой женщине. В общем, ничего не предвещало беды. Однако после очередного приема у дочери резко подскочила температура, она перестала спать и все время плакала. Так прошли сутки.

- Ребенок вел себя очень тревожно. Как будто бы его пробивало током. От любого прикосновения вздрагивала. Я ее взяла на руки, она просто кипяток. Ребенок сутки не спал. Вечером я заметила, что у нее нога неактивна, - говорит Оксана.

Конечно же, мать собрала Соню и бросилась к врачам, которые и подтвердили: перелом обеих ног, правая – сразу в трех местах. Сейчас массажистка не отвечает на телефонные звонки Оксаны. За оздоровительный курс она взяла с семьи 80 тысяч рублей. Более того, по словам Оксаны, массажист поначалу и вины за собой не признавала. Потом предложила вернуть часть денег семье. Ну, а теперь ушла в глухую оборону.

Вообще переломы у младенцев при массаже – очень редкое явление. В минздраве Красноярского края навскидку смогли припомнить только один подобный случай, произошедший несколько лет назад. Но не это главное. Проблема в том, что лицензии у таких специалистов может и не быть. И таких в Красноярске очень много.

- Квалификации детский массажист не существует, есть только квалификация медицинская сестра по массажу,- пояснили в пресс-службе минздрава Красноярского края. -Она раз в несколько лет должна подтверждаться, специалист должна иметь действующий сертификат.

Чтобы избежать такого горя, в минздраве рекомендуют обращаться к мануалистам в поликлинику по месту регистрации. Что касается Сонечки, то она идет на поправку, чувствует себ я значительно лучше. Оксана собирается подать заявление в полицию на мануалиста – чтобы та не покалечила других младенцев.