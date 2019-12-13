Наконец-то похолодает: в Красноярск возвращается зимняя погода и снег

Плюсовые температуры в декабре для нас, жителей Сибири, согласитесь, нонсенс. Они сказываются отрицательно на самочувствии. Многие красноярцы жалуются в эти дни на головные боли, изменение давление. Да и подхватить вирус в такую погоду можно на раз. И вот специалисты Гидрометцентра выдают сводку на ближайшую неделю. Что ждет жителей города и соседних районов?

Сегодня, в пятницу 13-го декабря, термометр покажет в последний раз нулевую температуру днем. Ночью будет -4. Но уже с завтрашнего дня столбик термометра начнет опускаться вниз. В ночь с субботы на воскресенье ожидается -12, днем в воскресенье -9. И дальше до самой среды в светлое время суток прогнозируется легкий морозец в -10, по ночам от -14 до -17 градусов. Ветер небольшой, до 3 метров в секунду.

Что касается осадков, сегодня, в пятницу, нужно быть готовыми к мокрому снегу. И в целом вся неделя будет облачной с частными, но необильными осадками.

Мороз и солнце – это уже для жителей Севера. В Норильске, Дудинке, Игарке сегодня, в пятницу, -13 днем. Но уже к ночи резко похолодает до -30. И затем всю неделю будет держаться от -26 до -30 днем, а ночью на пару градусов холоднее.