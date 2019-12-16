2019-12-16T14:29:51+03:00
Новый год 2019

Рецепт перепелок с квашеной капустой и картофелем от Елены Пензиной

Записываем рецепт в записную книжку, готовимся к новогоднему столу
Екатерина ПЕРЫШКИНА
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Елена ПензинаЕлена ПензинаФото: из личного архива
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Скоро Новый год. Уже сейчас красноярцы составляют праздничное меню, закупают продукты и подыскивают интересные рецепты. Мы попросили известных людей нашего города поделиться проверенными рецептами к Новогоднему столу.

Сегодня своим рецептом горячего делится Елена Пензина, депутат Законодательного собрания Красноярского края.

Перепелки с квашенной капустой и картофелем.

- Сначала тушим квашенную капусту. В это время натираем перепелок солью и оставляем на 30 минут. Масло оливковое, красный перец, большую головку чеснока (давим ножом, потом мелко режем), розмарин, смесь прованских трав - все перемешиваем и обмазываем тушки. Отдельно перемешиваем соль, оливковое масло, паприку и в этой смеси купаем картофель. В жаропрочной посуде на капусту сначала выкладываем перепелок, а затем - картофель. Накрываем посуду крышкой или фольгой и тушим примерно 1,5 часа в духовке при температуре 180 градусов. Потом крышку снимаем и запекаем еще минут 20 при 200 градусах, чтобы птички с картошкой покрылись золотистой корочкой.

Выкладываем на блюдо слоями и приятного аппетита!

Елена Пензина Фото: из личного архива

Елена ПензинаФото: из личного архива

ИСТОЧНИК KP.RU

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