«Вам можно и не петь»: красавица из Абакана Анастасия Юст выбыла из шоу «Голос»

Участница шоу «Голос» из Абакана Анастасия Юст выбыла из вокального конкурса Первого канала в пятницу, 13 декабря. На этапе нокаутов. Исполняла девушка песню Натальи Ветлицкой «Посмотри в глаза». Жаль, но в глаза Анастасии никто так и не смотрел, все любовались ее эффектным нарядом.

Выступление Анастасии Юст.Видео: Первый канал

- В принципе, вам можно не петь, - улыбнулась позже Полина Гагарина, - потому что вы просто такая красивая.

Сама Анастасия в неудаче обвинила именно платье, из-за которого так и не смогла сосредоточиться на вокале.

- Оно очень красивое, но неудобное, - смеется абаканская красавица. – Я думала: «Настя, пой и придерживай платье».

Добавим, что Анастасии Юст 25 лет. У нее два высших образования – экономическое и юридическая лингвистика. Однако девушка ни дня не работала по специальности, потому что всю жизнь ее влекла музыка. На одном из телеканалов в Абакане Анастасия вела прогноз погоды. Что касается вокальной карьеры, то Анастасия надеется как-нибудь спеть со своим наставником Валерием Сюткиным. Но может быть, лучше последовать совету Полины Гагариной и не петь?