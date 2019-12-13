2019-12-13T06:16:01+03:00
Общество

МТС провела междугородний двусторонний голографический телемост на сети 5G

МТС совместно с популярными блогерами социальной сети TikTok запустила первый голографический челлендж #5Gголограмма
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Москва, Санкт-Петербург, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявляет о проведении между Москвой и Кронштадтом прямой двусторонней видеотрансляции в пилотных сетях пятого поколения с использованием голограммы – проецируемого лазером объемного изображения.

В ходе конференции и выставки высоких технологий «Неделя Российского Интернета - RIW 2019» (Russian Internet Week) участники форума в Центре международной торговли в Москве и их собеседники на сцене Драматического театра Балтийского флота в Кронштадте наблюдали голографическое 3D-изображение друг друга в прямом эфире, обсуждая перспективы развития цифровых технологий и сетей 5G. В телемосте приняли участие заместитель министра экономического развития России скои Федерации Оксана Тарасенко, известный российский видеоблогер Валентин Петухов (Wylsacom) и главный редактор радиостанции Business FM Илья Копелевич.

«Сегодня у нас есть возможность видеть своими глазами будущее цифровых технологий, которые по мере развития 5G не только радикально изменят пользовательский опыт и нашу повседневную жизнь, но и сами по себе породят принципиально новые бизнес-модели, технологии и сервисы. Благодаря высокой скорости передачи данных и минимальным задержкам в сетях 5G мы сможем создавать иммерсивные диалоговые платформы для обучения и развлечений за счет смешения цифровой и физической действительности, - отметил президент МТС Алексей Корня. - Если 4G сделало привычными такие вещи как стриминг, потоковое видео и приложения смартфонах, то 5G сделает доступными виртуальную и дополненную реальность, тактильный интернет, искусственный интеллект, квантовые вычисления, умные вещи и роботы».

«Сегодня совместно с МТС мы продемонстрировали голографический звонок по сети 5G. Раньше такое можно было увидеть только в кино. МТС не только показал нам преимущества стандарта пятого поколения, но и открыл дверь в новый захватывающий мир 5G. Для данного кейса Huawei создала инновационную инфраструктуру и предоставила передовые ИТ-решения. На сегодняшний день мы являемся лидером в 5G: уже более 50 операторов запустили коммерческие сети 5G по всему миру, 35 из них были построены Huawei. Более 400 тысяч 5G AAU также поставляются нами. С приходом 5G все отрасли – медиаиндустрия, медицина, сельское хозяйство, промышленность, спорт – выйдут на новый уровень, и Huawei готова поддержать Россию на пути её цифрового развития», – отметил генеральный директор Huawei в Евразии Эйден У.

МТС совместно с популярными блогерами социальной сети TikTok запустила первый голографический челлендж #5Gголограмма. Блогеры снимут серию видео с собственными голограммами и предложат своим подписчикам создавать с ними видеодуэты о том, как современные технологии изменят повседневный мир.

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