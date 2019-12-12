Новая схема движения на Шахтеров в Красноярске: почему она не работает в час пик

Улица Шахтеров – одна из ключевых магистралей города, которая напрямую соединяет исторический центр Красноярска (а также правый берег через Коммунальный мост) со Взлеткой, Покровкой и далее с выходом в Северный. Главная проблема этой улицы – заторы. Казалось бы, почему? Шесть полос, по три в каждом направлении – места должно хватить всем. Однако зачастую автомобильный поток полз со скоростью 3-4 километра в час. А на светофорах иногда приходилось стоять по 4-5 минут, жаловались автомобилисты.

Как разгрузить улицу? Предлагать разные варианты начали еще 5 лет назад. Тогда выделенных полос для автобусов в помине не было. Напомним, их ввели перед универсиадой, а после оставили. Для шести маршрутов (три из них съезжают на первой половине Шахтеров) – и целую полосу?! Еще одна полоса, крайняя левая, была постоянно забита машинами, которые поворачивали налево, в Покровку. То есть по факту для основного потока оставалась только одна, средняя часть.

Решили запретить повороты

Группа по оптимизации дорожного движения долго искала решение проблемы и нашла: запретить все левые повороты с Шахтеров в Покровку. Вместо этого сделать два заезда – через улицу Мужества и Березина. То есть если ехать с юга, то нужно через Спандаряна на Березина, под прямым углом к Шахтеров. Если с севера и востока – через Алексеева, Молокова Взлетную – на Мужества и Березина.

Вроде по чертежам все складно получается: и крайняя левая полоса останется свободной для автомобилей, и заторов не будет, и скорость увеличится. Может, в первые дни и будут проблемы – водителям же привыкнуть нужно. Но потом все отладится и будет работать.

24 ноября новую схему движения запустили. И действительно, первые дни там был апокалипсис (со слов самих автомобилистов, они активно делились впечатлениями в социальных сетях). Несколько дней там даже дежурили наряды ГИБДД, показывая растерянным водителям правильную дорогу. Никого не штрафовали.

Это – предыстория. Как обстоят дела на Шахтеров сейчас, спустя 2 недели?

Кстати, для информации, кто входит в рабочую группу по оптимизации дорожного движения Красноярска: представители УДИБа, ГИБДД края и ГИБДД города, кафедры транспорта СФУ, руководители администрации районов города, департамента транспорта, краевого минтранса, общественники, депутаты. Итого около двух десятков человек.

Одно поехало, другое встало

- Говорить о результатах сейчас рано. Две недели – это очень маленький срок, - рассказывает «Комсомольской правде»-Красноярск пресс-секретарь Управления инфраструктуры, дорог и благоустройства Олеся Кочерова. – Итоги мы будем подводить во второй половине января. Наши специалисты каждый день мониторят ситуацию. По их наблюдениям ситуация улучшается. Потому и в утренние, и вечерние часы пробки сократились. Днем там вовсе их нет. Скорость движения увеличилась. В сравнение берутся те параметры, которые были за неделю до введения новой схемы.

Так-то оно так. Днем магистраль на самом деле разгрузились. Смотрим «Яндекс. Пробки» - Шахтеров зеленая и прилегающие к ней улицы – тоже, никаких заторов. Но зато напрягают часы пик – утром и вечером: все красное, стоит. Депутаты Горсовета даже обратились к главе города и прокурору отменить новую схему.

- Народ по-прежнему негодует по поводу пробок в часы пик, - рассказывает Егор Фролов, и.о. руководителя Красноярского отделения Федерации автовладельцев России. – К этому добавилась недовольная Взлетка. Теперь по вечерам стоят улицы Взлетная, Молокова и Алексеева. А все потому, что жители Покровки ищут обходные пути. Многие думаю, что если по пути из центра сделают круг через Взлетку, это будет быстрее. И попадают в другие заторы. Плюс Алексеева становится перегруженной, потому что по ней многие ездят в «Планету» по вечерам. Раньше такого не было.

Недовольны жители многоэтажной Покровки. Теперь им приходится делить въезды с жителями частной Покровки. Раньше те сворачивали с Шахтеров на Полярную, на Гагарина или Полярников. А теперь – все в одну очередь. Это напоминает огромную бутылку с узким горлышком: главное – это горлышко миновать.

И еще один нюанс: жители частной Покровки боятся, что теперь в случае пожара спецмашина долго будет добираться до них. Пожарная часть – совсем рядом, в начале Шахтеров, раньше машина пересекла Шахтеров и напрямую – на место ЧП. А сейчас, если вдруг пожар в час-пик – сколько спасатели простоят в пробке?

Правда, в МЧС такие опасения опровергли. Говорят, время реагирования не изменилось, там пересмотрели алгоритмы маршруты движения, перестроились. Где-то даже легче стало попадать в нужно место. И все же помним, что новая схема проходит обкатку. Не исключено, что по итогам наблюдения в нее будут внесены изменения.