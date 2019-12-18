Моя первая запретная любовь. Замурованные в стене фото немецкой девушки для советского солдата нашли в Красноярске

- Моя первая любовь, - стыдливо перечеркнуты слова на обороте фото. А под ними список городов: Берлин, Лейпциг, Галле… И даты июнь 1945 – февраль 1946 года.

- Все мои мысли о тебе. На вечную память – Хильдегорда Зауль, - словно отвечает надпись на другом снимке.

Улыбающаяся девушка с пышными волосами смотрит с черно-белых карточек. Им уже восьмой десяток лет. Спрятанные в черном конверте снимки не так давно нашла учитель 64-й школы Красноярска Надежда Скогорева. Они были замурованы в стене ее собственной квартиры – в типовой пятиэтажке.

Несколько месяцев счастья

- Делали ремонт, меняли двери, и одна из них не помещалась в проем, - вспоминает Надежда Никитична. – Мастера настояли: стенку надо разобрать и собрать заново – по уровню. А когда ломали, из пустоты в перекрытии выпал конверт с фотографиями, чуть ли не им в руки.

Улыбающаяся девушка с пышными волосами смотрит с черно-белых карточек. Фото: предоставлено Надеждой Скогоревой.

Вскрыли его – поразились. Карточки изображали молодую девушку. Два небольших портрета, но были и откровенные – обнаженные - снимки. Впрочем, снятые очень целомудренно, лица на них не разглядеть. Та ли на них девушка, сказать сложно, остается только догадываться. А на одном фото – от 19 апреля 1944 года – штамп фотостудии Артура Херцберга (Бисмаркштрассе, Штеттин).

Фактически это реликвии запретной любви, решили жильцы. Они предположили: в конце войны наш солдат (или офицер) в Германии влюбился в немецкую девушку, она ответила ему взаимностью. Судя по датам на фото, роман продолжался несколько месяцев.

- Самое пронзительное: эти два маленьких портрета были завернуты отдельно в пергаментную бумагу, - говорит Надежда Скогорева. – А сама бумага помечена кровью. Очень похоже на ритуал.

- Все мои мысли о тебе. На вечную память – Хильдегорда Зауль, - словно отвечает надпись на обратной стороне снимка. Фото: предоставлено Надеждой Скогоревой.

Откажись или под трибунал

Ведь о счастливой развязке не могло идти и речи. Напомним, тогда существовало специальное постановление, строго запрещавшее не только браки, но и связи с девушками из Германии. За такое оба сразу же попадали под подозрение в шпионаже. А солдат/офицеров отдавали под трибунал.

Поэтому он вынужден был уехать на родину – один, а она осталась в Германии. На память о первой любви мужчина увез ее фото, а затем, по-видимому, убрал его в укромное место. Но пока это – подчеркнем – только допущения. О том, как все было, мы еще не знаем.

- До нас в этой квартире жила другая семья, многодетная, - рассказывает Надежда Скогорева нашим коллегам из телекомпании «Афонтово». – Потом ей дали жилье в другом районе, люди переехали. Прежнего владельца квартиры звали, насколько я помню (прошло 23 года), Сергей Васильевич Тимофеев, но это неточно. У него отец-фронтовик, прошел войну. Возможно, этот человек и был тем самым солдатом, полюбившим немецкую девушку, она из города Хальберштадта. Но мы не обладаем полным списком жильцов квартиры. Быть может, здесь проживал кто-то еще из бывших фронтовиков.

Отзовитесь, родные!

Красноярка верит: найти родных Хильдегорды или ее безымянного пока возлюбленного возможно. В соцсетях уже подхватили их историю, ею заинтересовались и в СМИ, в том числе немецких.

- Это не мои снимки, - говорит Надежда. – Хочется верить, что отзовутся дети или внуки кого-то из пары. А может быть, и сама Хильдегорда? Тогда я, конечно, готова передать все реликвии!

ДОСЛОВНО

ЕСТЬ ЛИ ТАЙНЫ?

- Первым о найденных снимках я рассказала своим ученикам, - делится Надежда Никитична. – И вместе с двумя из них – старшеклассницами Настей Смирных и Кристиной Бухгамер – запустили проект, решили отыскать родных героев снимков. Девочки обратились к носителям немецкого языка, им помогли с переводом. Вышли на военкомат. Предстоит еще работа с архивом, хотим выяснить имена прежних жильцов квартиры. Так что первыми, кто узнал эту удивительную историю, были школьники, а уж потом вышли на СМИ.

- Моя первая любовь, - стыдливо перечеркнуты слова на обороте фото. А под ними список городов: Берлин, Лейпциг, Галле… И даты июнь 1945 – февраль 1946 года. Фото: предоставлено Надеждой Скогоревой.

Что примечательно, когда я забирала ключ у бывшего владельца квартиры, спросила: «Есть ли у нее какие-то тайны?». (Имея в виду проводку или вентиляцию). А он рассмеялся: «Ну что Вы, откуда?». А оказалось, есть. Совпадение? Не думаем. Мы с учениками постоянно находимся в научном поиске, на нашем счету уже несколько десятков работ, поэтому к нам и приходят такие темы, открытия.

КОММЕНТАРИЙ

МОГ БЫ СЕСТЬ НА 25 ЛЕТ

Алексей Бабий, руководитель красноярского отделения общества «Мемориал»:

- В те годы связи с иностранцами, мягко говоря, не поощрялись. Если бы полковому гэбэшнику захотелось себе звездочек на погонах, он мог бы из этого слепить дело о шпионаже. Дескать, эта девушка специально завербовала военного, и они под видом свиданий обменивались шпионской информацией. По тем временам мог бы сесть лет на 25. Но ему повезло.

Приехал домой – новая проблема. Совсем уничтожить фото не мог – они были ему слишком дороги. Но и показывать тоже. До 60-х годов где-то жил, пока не начали строить «хрущевки». Видимо, образовалась семья, то есть скрывать снимки причины были.

Возможно, попал на этап строительства дома, возможно, сделал это при ремонте. Потому что в таких домах перегородки – из досок, обитых дранкой, а на ней – штукатурка. Достаточно было поместить конверт за дранку, заштукатурить. И пока капиталить не начнут, не нашли бы.

История довольно типичная. Молодые ребята, лет 18-20, самое время дружить с девушками. А девушки только немецкие. И у них парней нет – убиты на восточном фронте. Вот и возникают такие ситуации. У Астафьева, Бондарева эти случаи описаны.

Что касается интимных фото, такие вещи вполне могли бы быть. На любительском уровне. У нас вряд ли, а в Германии вполне, тем более лиц на них нет, девушку они не компрометировали.

За помощь при подготовке публикации благодарим телекомпанию «Афонтово».