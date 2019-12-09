2019-12-09T08:30:43+03:00
Общество

«Постановка или нет?»: Васю Пельменя Камоцкого вырубили с одного удара в чемпионате по пощечинам

Поклонники Василия не верят, что такое возможно [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Нокаут Василию Камоцкому Фото: стопкадр с видеоНокаут Василию Камоцкому Фото: стопкадр с видео
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Невероятно, но… несгибаемого чемпиона по пощечинам Василия Пельменя Камоцкого вырубили с одного удара. Произошло это 7 декабря в Санкт-Петербурге на очередном чемпионате (проект Амирана Сардарова, ведет канал «Дневник Хача»). Противником фермера из Иланского и любимца публики стал Вячеслав Зезюля, который и нокаутировал Пельменя.

Вырубили Васю Пельменя с одного удара!..

Поклонники Василия, правда, заподозрили, что он начал играть в «поддавки»: бил Зезюлю первым, а ударил не сильно – разминался. В ответ же получил так, что не смог устоять на ногах.

- Наигранно! - уверены подписчики Пельменя. - Во первых, амплитуда слабая - соответственно, и мощь удара. Во вторых, слишком плавно и мягко приземлился он на стол, лицо совсем не потерянное.

Что же говорит сам Василий? А он свеж и румян. Беззаботно потягивая пиво, Пельмень заявил, что больше таких шансов соперникам не даст.

- Хороший хук справа, - сказал Василий Пельмень после поединка. – В чем была проблема? В том, что я добрый, не надо было раскачиваться. Надо было сразу от @@пы махнуть и все.

После нокаута Василия осмотрел врач, но оказалось, что с ним все в порядке. Для Василия, впрочем, это не конец. В планах у него отыграться – закрыть поражение. И в следующий раз Вася обещает не церемониться.

Напомним, Василий Камоцкий стал известен после чемпионата по пощечинам, который прошел в Красноярске весной этого года. С тех пор он триумфально побеждал одного за другим всех своих соперников. Никто не ожидал от Василия такого громкого проигрыша. Впрочем, боец не унывает и жаждет реванша.

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- Ой-е-е-е-ей, как жестко! – не сдерживает восторга ведущий. Только что здоровый бородач по прозвищу Василий Пельмень одним ударом отправил соперника в мощный нокаут (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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