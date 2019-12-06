Нормально или аномально: почему на севере Красноярского края песцы ходят по городу

Природные аномалии – это ведь не только глобальное потепление или смещение магнитных полюсов, которые невозможно увидеть невооруженным глазом. На самом деле аномальными можно считать изменения в поведении животных. Десяток лет назад дикие звери держались в стороне от человека и избегали любых встреч. А сегодня они уже осваивают городские территории и даже требуют к себе внимания. И птицы, природа которых – зимовать в южных странах, вдруг решают, что миграция для них – это уже вчерашний день.

norilsktoday Песцы в Норильске

Знакомьтесь, очень приятно: песец полярный

Роскошная белоснежная шубка, бусинки глаз на забавной мордочке и черный нос. Смотрит внимательно, не боится, потому что знает – человек его не обидит. Ну как пройти мимо и не бросить какую-нибудь вкусняшку этому милейшему зверьку?!

Обладатель белоснежной шубки – полярная лисица, или песец. Место обитания – тундра. Лет 20-30 назад жители северных городов могли видеть песцов только на фотографиях в журналах или передаче «В мире животных». Охотники, чтобы добыть песца, уходили за десятки километров от поселков, долго выслеживали, прицеливались.

А этот обладатель роскошной шубки пришел прямо в поселок вахтовиков на "Ванкоре". Фото: Олег Чипура

А с недавних пор эти животные сами пришли к людям. Выбирают вечер, когда стихает шум улиц, и смело начинают изучать город. «Выглядываю в окно, а там во дворе песец бегает. Ничего не боится» - рассказывают норильчане в социальных сетях. Могут на дорожке встретиться, замрут и ждут: угостит человек чем-нибудь или нет. Держатся настороже, но могут подойти на расстояние пары метров.

norilsktoday В Норильск пришли песцы

Самое любимое место у песцов – это мусорные баки. В Дудинке, например, в октябре они устроили целую тусовку прямо днем. Десяток животных теребили мусор, заигрывали друг с другом и совершенно не обращали внимания на снимавшего их на телефон человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="384" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/739562" frameborder="0"></iframe> В Дудинке стая белых песцов оккупировала мусорные контейнеры.

Скажете, теперь песца на шубу можно из окна добывать? Нет, северяне этих забавных хищников очень любят и не обижают.

Зачем нам юга, нас и здесь неплохо кормят

Когда-то Енисей накрепко сковывал лед. И утки-кряквы, как было заложено природой, на зиму улетали на юг. Но после строительства Красноярской ГЭС (а было это в 70-х годах прошлого века) все изменилось. Река в Красноярске просто перестала замерзать. Утки передумали совершать длительные зимние вояжи и превратились в «невыездных». Или в «невылетаемых». Их не пугает теперь даже самый лютый мороз.

Утки перестали улетать на юг полвека назадФото: Мария ЛЕНЦ

Видимо, пропали все природные географические инстинкты. Зачем куда-то лететь, когда их и здесь неплохо кормят: круглый год в протоках и заводях Енисея полно вкусностей – мальков рыб, лягушек, червей и личинок. Да еще сами горожане закармливают птиц булками, а набережные в выходные дни превращаются в места паломничества.

По весне кряквы гнездятся в кустах у берега, там, где им уютно, их не достанут ни хулиганы, ни бродячие собаки. Таким образом, Красноярск стал дня них раем на земле. Неудивительно, что популяция их постоянно растет, а сами кряквы в размерах сильно подросли от беззаботной сытной жизни. Людей они вообще не боятся – спокойно подплывают и выпрашивают угощения. Готовы даже из рук кусок хлеба отщипнуть.

Что за прелесть эти уткиФото: Мария ЛЕНЦ

Почему животные и птицы выходят к людям?

Многие считают, что песцов из тундры в город толкает голод. Однако не спешите делать выводы. На самом деле пропитания для песцов в дикой природе хватает – птицы, мелкие грызуны, рыба. Но они умные по природе, они понимают, где можно поживиться, не прилагая к этому усилий.

- Причина в каждом случае может быть своя, - рассказывает начальник отдела красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» Светлана Чипура. – Песцы вплетаются в пригородные ландшафты, потому что их основной корм, лемминги, сейчас стараются максимально уйти под землю. Песцы приходят к жилью человека, где могут добыть легкое пропитание. Это как следствие соседства среды обитания человека и животного. Точно также в Красноярске лисы селятся на территории города, на островах. Животное всегда будет искать ту точку, где есть пища и где она максимально доступна. То же самое можно сказать об утках.

Загадочный косяк птиц оказался сборищем ворон. Фото: Борис Рыженков

Куда летел загадочный косяк...

«Грета Тунберг вам, говорите, не нравится? 5 декабря, птицы только на юг полетели». Такую подпись сделал под своей фотографией житель Железногорска Борис Рыженков. Видимо, имел в виду, что какие-то природные аномалии заставили птиц задержаться в Сибири аж до наступления зимы.

И вправду, в небе на закате – цепочка из нескольких десятков птиц. Вот уж в пору удивиться. Но смутное сомнение заставило обратиться к специалисту с вопросом: возможно ли такое? Только взглянув на фотографию, Светлана Чипура сразу определила: не перелетные это птицы, а очень даже местные. Самые обычные вороны. Перелетные птицы – журавли, гуси, фламинго или лебеди – летят ровным красивым клином, а эти – неровной цепочкой. Скорее всего, вороны полетели ночевать в ближайший лес. А утром снова вернутся в город.