Как воспитать инженеров будущего и заложить знания, которые будут нужны через 15-20 лет

Мечта любого родителя, чтобы ребенок изучал школьные предметы максимально увлеченно, с интересом. Самостоятельно ставил себе задачи, решал их, используя межпредметные связи и добывая знания. А еще бы умел общаться со сверстниками, понимал, как распределяются роли в группе, ясно видел свои задачи в команде. Идеальная картинка! Но как ее добиться в условиях современной школы? «Легко» - ответили на этот вопрос в компании LEGO Education! И, чтобы не быть голословными, 29 и 30 ноября в рамках «Дней программирования» провели серию бесплатных мастер-классов для педагогов, детей и их родителей.

«Главное - воображение!»

Мастер-классы проходили в комплексе «Покровский» (школа 153), где собрались участники из разных образовательных учреждений Красноярска и края, а также соседних регионов. Работа в аудиториях кипела: робототехника, информатика, программирование, немного технологии и физики… Здесь переплелось все. То же самое происходит и на обычных школьных уроках, если они проводятся с применением робототехнических решений LEGO Education. Вот, например:

- Мы сами сделали манипулятор, и он поднимал кубики! – радостно рассказывает нам участница мастер-класса семилетняя Влада, пришедшая вместе с мамой Светланой ШАГАРОВОЙ. – Он может поднимать любые грузы! Хотя… (и вот уже включаются элементарные знания физики – прим. авт.) это еще надо проверять, какой самый тяжелый вес он может поднять. Я вообще поняла, что могу создать робота, который будет выполнять любые задачи. Главное - воображение!

Вопреки расхожему мнению что робототехника – это больше мальчишеская дисциплина, девочки в ней не менее успешны. Примером могут служить международные робототехнические олимпиады, такие, как Всемирная олимпиада роботов или FIRST LEGO League. Девчонки нередко завоевывают призовые места в этих престижнейших соревнованиях.

Программирование сближает

Переходим в другую аудиторию и видим, как мальчики детсадовского возраста играют в железную дорогу. Прислушиваемся к их разговору и понимаем, что они не просто играют, а через постигают азы программирования: с помощью специальных кубиков разных цветов, размещенных прямо на железнодорожном полотне ЛЕГО, ребята могут остановить поезд, развернуть, посигналить…

- Линейка решений LEGO Education позволяет вводить ребенка в мир конструирования и робототехники очень постепенно, начиная с самого простого – железной дороги. И дети никогда не хотят останавливаться на достигнутом! Нет такого, что прозвенел звонок, и все скорее побежали. У детей всегда мысль: «А что дальше? А как сделать еще вот это?». Также важно, что, работая с LEGO Education, они учатся обыгрывать ситуацию, вносить какие-либо дополнения в проект. Делятся друг с другом своими открытиями, учатся вести мотивационные беседы – это то, что на традиционных школьных уроках мы, пожалуй, уже утратили, - считает практикующий педагог, тренер по робототехнике Лариса СОЛОВЬЕВА.

Кстати, новинки LEGO Education, такие, как железная дорога «Экспресс «Юный программист», или робототехнический набор SPIKE Prime для основной школы, как и многие другие решения компании, закупаются непосредственно образовательными учреждениями. В наборы включена методическая часть для педагогов, ведь они предназначены для работы в группах в сопровождении тьюторов, прошедших обучение, поэтому используются педагогами в детских садах, школах и центрах дополнительного образования детей. «Экспресс «Юный программист», например, рассчитан на работу команды из 6 ребят под руководством взрослого наставника.

Взглянуть по-новому

На одной из площадок компания представила свое новое решение для учеников 5-7 классов – набор SPIKE Prime, сочетающее в себе яркие детали LEGO, простые в использовании электронные компоненты и интуитивно понятный язык программирования, созданный на базе Scratch.

- Это решение по робототехнике, инженерии… То, что как раз помогает развивать у детей навыки 21 века. Такие, которые через 15-20 лет, когда они закончат школу, не окажется ненужными. Сейчас ведь в мире все очень быстро меняется, на смену одним технологиям приходят другие, - поясняет Максим ВАСИЛЬЕВ, тренер Академии LEGO Education, президент Международной ассоциации спортивно-образовательной робототехники.

- В течение этих двух дней мы провели несколько потоков мастер-классов, постарались охватить ключевые области образования: дошкольное, начальное, основное. Два мероприятия были посвящены нашей новинке - набору SPIKE Prime. Еще одно – профориентации старшеклассников, где присутствовало уже очень серьезное программирование на языке Python. И самое главное, мы показали педагогам, которые с нами уже знакомы, а также новичкам, как по-новому можно преподавать школьные дисциплины: математику, технологию, информатику, окружающий мир и многие другие, - подытоживает Юрий ВИРИЧ, ведущий маркетинг-менеджер LEGO Education.