Православная афиша Красноярска на декабрь 2019

В Красноярский край привезли частицу Ризы Пресвятой Богородицы 0+

13 октября из монастыря святой равноапостольной Марии Магдалины (Ливенская епархия, с. Никольское Должанского района Орловской области) в Красноярск прибыла частица Ризы Пресвятой Богородицы.

Где и когда можно приложиться к святыне?

Канская епархия (24 ноября — 7 декабря);

— Храм преподобного Сергия Радонежского г. Бородино — 4–5 декабря;

— Собор преподобного Серафима Саровского г. Зеленогорска — 6–7 декабря.

Минусинская епархия (8 декабря — 22 декабря);

— Спасский кафедральный собор г. Минусинска — 8–14 декабря;

— Петропавловский храм пос. Шушенское — 15–17 декабря;

— Свято-Духов храм пос. Курагино — 18–19 декабря;

— Вознесенский женский монастырь с. Кочергино Курагинского района — 19–20 декабря;

— Храм преподобной Евдокии Московской с. Сизой Шушенского района — 21–22 декабря.

«Сибирь православная. Рождество» 0+

Эта выставка-ярмарка традиционно проходит в июне, но в этом году ее впервые приурочат к зимним двунадесятым праздникам Церкви — Рождеству Христову и Крещению Господню.

Монастыри и храмы предложат большой выбор подарков к праздникам.

Здесь пройдет V фестиваль духовной и патриотической песни «Сибирские купола». Площадка ждёт гостей ежедневно с 14.00 до 16.00.

Расписание:

19 декабря

• Открытие в честь и память святых Красноярской митрополии интерактивной выставки «Свет фресок Дионисия» фотохудожника Юрия Холдина.

• Концерт-презентация фестивального аудиодиска «Сибирские купола».

• Музыкально-поэтическая программа «С грядущим Рождеством!»

20 декабря

• Открытие интерактивной выставки «Возрождение» аспирантки академии художеств Ольги Алиевой.

• Концерт-презентация музыкально-поэтического сборника стихов и колыбельных песен для детей и взрослых «Смотрит радуга с небес» Светланы Сибирской и Татьяны Ким.

21 декабря

• Открытие фотовыставки «МУЗЫКА И ВРЕМЯ».

• Концерт-презентация фестивального аудиодиска «Сибирские купола».

22 декабря

• Открытие выставки в честь и память святых Красноярской митрополии «Сила и благодать: Владыки Сибири и Красноярья».

• Концертная программа духовных и патриотических песен.

• Концерт-презентация музыкально-поэтических сборников духовно-патриотических песен Светланы Сибирской при участии Ирины Шульгиной и фолк-группы «Енисеюшка».

23 декабря

• Открытие выставки – Галерея портретов-постеров «Династия Романовых» заслуженного художника РФ Константина Войнова.

• Музыкально-поэтическая программа «Под царской порфирой».

• Концертная программа «Поют Енисейские барды».

24 декабря

• Музыкально-поэтическая программа «С грядущим Рождеством!»

МВДЦ «Сибирь»

Ул. Авиаторов, 19

19–23 декабря с 10.00 до 19.00

24 декабря с 10.00 до 16.00

Вход свободный.

Выставки

Персональная выставка Виктора Белинского «Купола России» 0+

Виктор Петрович Белинский (1936–2011) — художник-пейзажист, жизнь и творчество которого неразрывно связаны с родным для живописца Красноярским краем.

Одна из основных тем творчества - русская православная культура. Ей посвящены циклы «Золотое кольцо» и «Русский Север».

Культурно-исторический центр «Успенский»

ул. Лесная, 55а, стр. 3

до 26 января, ежедневно с 10.00 до 19.00

Вход свободный.

Паломничество

Паломнический центр храма св.Иоанна Предтечи

Новый маршрут: Нечаянная радость

Начнётся поездка у Казанского образа иконостаса храма Иоанна Предтечи Архиерейского дома. Казанскому образу паломники также смогут поклониться в старинном Троицком соборе. Затем нечаянная радость ждёт путешественников в Солонцах, немногие красноярцы бывали в этом дивном ярко-голубом храме. И в завершении поездки - самые "богородичные" храмы города, освященные в честь Её праздников Покрова и Благовещения. В них есть старинные иконы Пресвятой Девы - Казанская, Иверская, Взыскание Погибших и многие другие.

Паломники узнают историю образов и перед ними смогут обратиться к Богородице со своими нуждами.

8 и 22 декабря

Новый маршрут: В земле сибирской просиявшие

Пять храмов: Иоанно-Предтеченский, Троицкий с часовней Василия Мангазейского, Даниила Ачинского, Благовещенский.

Пять святых угодников: Василий Мангазейский, Симеон Верхотурский, Иннокентий Иркутский, Даниил Ачинский, Феодор Томский.

14 декабря

Три истории над Енисеем: Овсянка-Усть-Мана-Дивногорск

Писатель Астафьев, генерал Петрунин, игумен Филарет.

15 декабря

К Феодору Томскому

Накануне Рождества – приглашаем к старцу Фёдору Кузьмичу – праведному Феодору Томскому в город Томск.

Со 2 по 5 января

Внимание!

Все поездки совершаются до -24*, ниже - отменяются. При сильном снегопаде и ветре - также. Мы заботимся о вашем здоровье и безопасности.

Паломнический центр храма св.Иоанна Предтечи

Запись по тел.8 904 892 55 33

Паломнический центр "Святитель Николай"

7 декабря – Б.Мурта-Казачинское-Мокрушинское.

10 декабря – Дивногорск-Усть-Мана-Овсянка.

14 декабря – послушание в Успенском мужском монастыре.

15 декабря – Красноярск православный. Никольский храм-памятник жертвам политических репрессий. Церковь во имя святого вмч. Феодора Тирона. Больничная церковь святого вмч. Пантелеимона. Храм Рождества Христова. Церковь праведного Иосифа Обручника и Святого Семейства. Церковь трех Святителей.

5-7 января 2020 – Енисейск-Лесосибирск-Монастырское озеро.

19 января – Праздник Крещение Господне в храме прп. Сергия Радонежского в Бородино. Источник Тихвинской иконы Божией Матери-часовня Иоанна Предтечи на городском озере-могилка монаха Иова.

19 января – Зыково на праздник Крещения. Источник прп. Серафима Саровского.

РОЖДЕСТВО-ХРИСТОВО В ОМСКЕ! 2-8 января 2020 – Храмы и святыни г. Омска. Ачаирский крестовый женский монастырь. Никольский мужской монастырь в с. Большекулачье. Литературный музей Ф.М. Достоевского.

Запись по телефонам: 8 967 612 30 93 (Viber, WhatsApp), 8 913 592 64 07.

Концерты

Архиерейский хор Покровского кафедрального собора 6+

Под руководством регента Дмитрия Васяновича состоится выступление малого состава хора. Коллектив представит музыкальную сказку с духовным сюжетом «Как Митя счастье свое искал» — на основе оригинального сказа старожилов Кежемского района. Герои обращаются за помощью к Богородице. Эта история еще и о том, как молитва и милостыня может спасти в трудных ситуациях.

По вопросам приобретения билетов обращаться по телефону: +7 (923) 303-33-73.

Литературный музей им. В.П. Астафьева

ул. Ленина, 66

8 декабря, 12.00

Количество билетов ограничено.

Знания

Выходные с Библией в Академгородке 16+

Расписание на декабрь

7 декабря, суббота – «Возвращение Иакова домой» (Бытие, 31 глава);

14 декабря, суббота – «Таинственное видение Иакова. Израиль» (Бытие, 32 глава);

21 декабря, суббота – «Встреча с Исавом» (Бытие, 33 глава);

28 декабря, суббота – «Испытание для семьи патриарха в Сихеме. Дина» (Бытие, 34 глава);

Встречи проводит иерей Василий Вершинский, штатный священник храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Храм Новомучеников и исповедников Церкви Русской

ул. Академгородок, 50г

Начало всех лекций в 16.00

Вход свободный.

Лекторий в Успенском: «Орден Святого Георгия и Георгиевская лента» 12+

Лекцию «Орден Святого Георгия и Георгиевская лента», посвященную 250-летию учреждения Екатериной II ордена Святого Георгия – высшей военной награды Российской империи, проведет кандидат экономических наук, доцент Чудинов Олег Олегович.

Культурно-исторический центр «Успенский»

ул. Лесная, 55а, стр. 3

8 декабря, 11.00

Вход свободный.