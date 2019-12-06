Похитили 3 миллиона рублей. В Красноярске накрыли банду судебных приставов, которые обчистили счета УФССП

В Красноярске накрыли банду судебных приставов, которые похищали деньги со счетов регионального УФССП. Об этом факте рассказал начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий. По его словам, преступная группа состояла из бывших и действующих приставов. И похитили они свыше 3 миллионов рублей. Речицкий отметил, что поймать преступников активно помогало руководство службы.

- Пресечена деятельность группы лиц, которые с использованием должностных документов похитили денежные средства в сумме более 3 миллионов рублей со счетов управления Федеральной службы управления судебных приставов, - заявил Речицкий.

Пока подробностей дела немного. Однако известно, что деньги поступили по исполнительным производствам - это деньги должников. СК уже возбудил уголовное дело по данному факту. «Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием этой истории. Подробности сообщим позднее.