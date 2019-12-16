2019-12-16T09:07:41+03:00
Общество

Бери добро себе! Женщины в норковых шубах атаковали полку с бесплатными продуктами в Абакане

«Мы и есть нуждающиеся», - заявили дамы [фото]
Ася ЖУКОВА
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Женщины в норковых шубах атаковали полку с бесплатными продуктами в Абакане. Фото: Мария ЛЕНЦ, Олег РУКАВИЦЫН.Женщины в норковых шубах атаковали полку с бесплатными продуктами в Абакане. Фото: Мария ЛЕНЦ, Олег РУКАВИЦЫН.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Хлеб, недорогие консервы, пачки крупы… Полку с бесплатными продуктами в Абакане (Хакасия) берут штурмом женщины... в норковых шубах. Нехитрую снедь выносят под носом у нуждающихся - целыми сумками.

К слову, полку добра открыли на местном сельскохозяйственном рынке в начале декабря. Чтобы те, кто может, покупали продукты и оставляли их на специальном желтом стеллаже у входа. И, если у тебя туго с деньгами, здесь можно взять буханку хлеба, пачку масла или пакет сахара.

Предполагалось, что это должно поддержать малоимущих: одиноких пенсионеров, инвалидов. Да мало ли тех, кто оказался в сложной ситуации. Главное – все можно брать совершенно бесплатно. И администрация следит, чтобы продукты были не просроченными.

- Мы хотим возродить в человеке милосердия, - говорил тогда директор рынка Александр Векшин. – Не стесняйтесь, подходите, берите то, что нужнее! Надеемся, полка будет популярна и у малоимущих, и у тех, кто может им помочь.

Обычные люди берут немного. Фото: администрация рынка.

Обычные люди берут немного. Фото: администрация рынка.

Но, что к ней повадятся явно не бедные дамы, на рынке точно не рассчитывали. Бабушки и дедушки в скромной одежде подходили и брали мало. А вот женщины в норке, не смущаясь, набивали целые сумки. Не краснели, даже когда их пытались пристыдить.

- А что такого? – хмыкнула одна. – Может, я тоже нуждаюсь, откуда вы знаете? И при чем тут шуба?

Понятно, в их карманы никто не полезет, кошелек проверять не станет. Вот и выносят - целыми авоськами. Как в сказке, только перефразируя: «Бери добро и бросай его – в сумку». В свою, конечно же. А вы что подумали?

За помощь при подготовке публикации благодарим интернет-издание «Хакасия».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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