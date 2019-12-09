«Совсем малыш, он так плакал»: спасая щенка, глава района в Хакасии попал под машину

Такой кроха, от силы два месяца… Спасая выскочившего на дорогу щенка, глава Бейского района Хакасии сам попал под колеса. Если бы не 33-летний Иннокентий Стряпков, малышу грозила бы гибель.

О том, как все произошло, рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск в соцсетях жена главы Ульяна (в машине они были вместе).

- Это произошло 7 декабря примерно в восемь вечера. Мы возвращались домой из Саяногорска в Бею. И тут на дороге увидели щенка. Проехать мимо муж просто не смог, притормозил. Мы поняли, что щенка уже задела машина. Совсем малыш, он так плакал. Муж шагнул на дорогу, подхватил щенка на руки. И тут - другая машина...

От удара мужчина упал на землю. Перепуганный щенок выскочил у него из рук, несколько секунд – и пропал в темноте. Видно, его зацепило чуть-чуть.

- Сейчас муж в больнице, в сознании, сотрясение мозга и травма головы, - продолжает Ульяна. – Состояние удовлетворительное. Ему нужен покой, говорят врачи.

В районе говорят: такой поступок - в характере главы. Таким его воспитали. Фото: соцсети.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

- Все произошло 7 декабря в 20 часов 8 минут на первом километре автодороги Саяногорск – Сабинка, - сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в ГИБДД Саяногорска. - Мужчина 1971 года рождения двигался на автомобиле «Хонда Цивик». Ехал по своей полосе со скоростью 40 километров в час.

Как утверждают свидетели, гражданин Стряпков, был в темной одежде без световозвращающих элементов. Водитель увидел сидящего на проезжей части человека, пытался уйти от столкновения. Но в связи с плохими дорожными условиями ему это не удалось. Позже водитель пояснял: дорога была скользкая. Хотя сотрудники ГИБДД гололедицы или недостатков улично-дорожной сети не выявили.

В результате водитель «Ходны» не пострадал, а гражданин Стряпков был госпитализирован с сотрясением головного мозга и ушибами. Щенок сотрудниками обнаружен не был и его следы тоже.

СКАЗАНО

Надежда Романцова, директор Бейской школы, где учился глава района:

- Услышав о таком поступке Иннокентия Николаевича, я вообще не удивилась. Это в его характере. Всегда был добродушным, очень человечным. Это видно было с детства: по-доброму, с юмором выходил из любой ситуации. Я у него преподавала историю и обществознание. Кстати, он никогда не отмалчивался, не отсиживался, занимал активную позицию. Мне ясен его мотив, я бы сделала также.

Светлана Слободчук, учитель:

- У них такая хороша, крепкая семья, трое братьев. Иннокентий – младший. Очень дружные, всегда держались вместе. Отзывчивые, все трое, могли помочь могли в трудную минуту. Все это – заслуга их родителей. Мама и папа Иннокентия Николаевича на пенсии, она – бывший банковский работник, он дорожник. Так воспитали Иннокентия Николаевича и его братьев. Может, поэтому и случилось все это.

СПРАВКА «КП»

Иннокентий Стряпков родился и вырос в Бее. Здесь окончил школу, получил два высших образования, с 2014-го по 2018-й год был главой Бейского сельсовета, в нынешнем году стал руководителем Бейского района. Женат, воспитывает сына.

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