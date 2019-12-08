2019-12-08T08:48:18+03:00
Недвижимость

Цены на квартиры в Красноярске за два года упали более чем на 30%

Такие данные привел в своем ежемесячном обзоре автор книг о сделках с недвижимостью Максим Омельянчук. Какие квартиры сейчас спрашивают покупатели и почему декабрь 2019 года стал особенным?
Татьяна РЯБИНИНА
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Спрос на недорогое жилье - тенденция последнего времени.Спрос на недорогое жилье - тенденция последнего времени.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Эксперт рынка недвижимости Максим Омельянчук в своем ежемесячном обзоре цен признался, что считает декабрь не лучшим временем для покупки и продажи жилья из-за ажиотажа, когда всем хочется успеть до 31 декабря.

Однако, декабрь 2019 года стал особенным, и на то есть объективные причины.

Во-первых, произошло снижение ставок по ипотеке. Есть покупатели с одобренной заявкой на ипотеку со ставкой 7,9%. Причем, у отдельных категорий даже около 5%! Отсюда следует возможное повышение спроса на жилье. Но при этом серьезного повышения цен ожидать не стоит. По словам Максима Омельянчука, это максимум 50 тысяч рублей.

В-вторых, серьезно изменилась структура спроса. Как считает наш эксперт, все больше обеспеченных и успешных красноярцев не связывают свое будущее с Красноярском. Следовательно, продажа дорогих квартир становится все труднее.

Однако в Красноярск приезжают все больше жителей края, которые планируют стартовать в карьере. И они формируют спрос на недорогое жилье. Более 50% заявок – это квартиры стоимостью до 2 миллионов рублей, еще около 30% - на жилье стоимостью до 3,5 миллионов.

В-третьих, предновогодний ажиотаж все же делает свое дело: покупатели спешат на новоселье в собственной квартире, продавцы готовы двигаться в цене, чтобы начать новую жизнь с нового года.

Ну и, наконец, можно привести еще один аргумент от Максима Омельянчука: цены на квартиры в Красноярске за два года упали более чем на 30%. Особенно хрущевки.

И еще одна интересная тенденция наблюдается в Красноярске: люди, которые не хотят продавать «лишнюю» квартиру и не хотят сдавать ее в аренду, меняют ее на жилье в других городах. Традиционно популярны в нашем городе Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Калининград.

ИСТОЧНИК KP.RU

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