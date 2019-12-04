Итоги 2019 года: главные события, храмы, фестивали

Книга года

В ноябре в свет вышла монография православного публициста и краеведа Елены Шушкановой «Церковь святой Параскевы».

В ней - история храма в Барабаново, старейшего из сохранившихся деревянных храмов Красноярской епархии, от решения о его создании (1852 год) до закрытия (1935 год). «Максимально полной и честной историей храма небольшого сибирского села, изложенной профессиональным историком» назвал книгу епархиальный древлехранитель, настоятель барабановской церкви и Свято-Троицкого храма поселка Емельяново иерей Алексий Язев.

Фото: Красноярская епархия

Тираж книги о церкви в Барабаново очень маленький, всего 150 экземпляров и почти весь он бесплатно передан в государственные и приходские библиотеки. Расходы на печать окупили тем, что 10 книг выставили на продажу, к слову, их раскупили очень быстро!

Фестиваль года

Красноярцы уже много лет в июне приходят на выставку-ярмарку «Сибирь православная», ежегодно она собирает около 40 тысяч человек. А в 2019 году она впервые пройдет дважды! И будет посвящена Рождеству. Ее участники – монастыри и храмы – предложат большой выбор подарков к праздникам. Будет большая концертная программа и традиционно – свободный вход.

Юбилеи года

400 лет

Такие большие юбилеи бывают нечасто даже в масштабах страны. Для края 400-летие Енисейска это было знаковым событием, к которому готовились несколько лет. Восстановили храмы и исторические здания, поставили памятник основателям города, сделали набережную, которой у города никогда не было, обновили инфраструктуру. У города появилась новая точка отсчета, интерес туристов и паломников, надежда на продолжение возрождения Енисейска, нашего Сибирского Иерусалима.

Специально к юбилею «Комсомольская правда» подготовила «Православный путеводитель по Енисейску», в который вошли храмы по дороге в этот город и, конечно, храмы Енисейска, возрожденные и полностью утраченные.

Путеводитель получили в подарок читатели «КП» и почетные гости юбилейных торжеств. Он доступен всем желающим на сайте kp.ru в разделе «Время веры».

55 лет

В этом году исполнилось 55 лет одному их самых необычных храмов Красноярского края. Это Церковь Спаса Всемилостивого в Канске.

Тот храм, что был построен верующими еще в 1804 году, при советской власти закрывали дважды. Правда, в 1964 году верующим разрешили перенести приход на окраину города. И там всего за сто дней!!! было возведено новое здание церкви, которое стоит до сих пор и в этом году здесь отметили очередной юбилей.

Первый настоятель храма о. Игорь Павлович Сойко оставил воспоминания о строительстве Спасского храма: «Работали круглосуточно... Власти были уверены, что мы не сможем построить, так как у нас денег нет». Но церковь все же построили в рекордные сроки. Это было чудом того времени еще и потому, что храмы по всей стране закрывались, а в Канске – строился!

1 год

28 декабря 2018 года произошло очень значимое событие для верующих юга Красноярского края: восстановлена Минусинская епархия. Первая попытка создать ее была предпринята в 1920-е годы, в борьбе с обновленческим расколом. Первым епископом Минусинским и Усинским был владыка Димитрий Вологодский, которого чтят минусинцы. Почти через сто лет Минусинская епархия учреждена во второй раз, вторым епископом стал владыка Никанор (его интервью, посвященное подготовке к 200-летию Минусинска, на сайте kp.ru в разделе «Время веры»).

Икона года

В ноябре в Красноярск привезли икону святителя Спиридона Тримифунтского, написанную в одном из монастырей Святой Горы Афон специально для Успенского монастыря в дополнение к башмачку святителя, который год назад был доставлен с острова Корфу (Греция). Напомним, с башмачками святого Спиридона происходит необычная история: надетые на ноги святого в раке с мощами на Афоне они необъяснимым образом стаптываются. Говорят, если рака не открывается, то Спиридона там нет, он в это время ходит и помогает людям. Каждый год башмачки меняют на новые, а старые отправляют в храмы по всему миру.

Новые иконы появляются в храмах благодаря помощи меценатов. Фото: Красноярская епархия

Храм года

Русская православная церковь ежегодно открывает почти 1,5 тысячи новых храмов! И в нашем регионе тоже идет строительство часовен и церквей. В этом году, 3 августа, освятили Успенский храм в Балахте. Его строили почти 13 лет.

В годы Советской власти в Балахтинском районе снесли все церкви до единой. Первый храм возродили в селе Тюльково, храм в Балахте – второй в районе.

Планируется, что Успенский храм станет не только духовным, но и культурно-просветительским центром Балахты, который открыт для всех, не только для верующих. На территории храма будут проходить и светские мероприятия и уже сделана детская площадка.

Также в этом году был освящен Петропавловский храм в Шушенском. Его строили около 10 лет. Так медленно шло возведение потому, что этот храм, пожалуй, единственный в крае, построен местными жителями, примерно 85% средств - это пожертвования прихожан. Около пяти лет здесь одновременно здесь шли и службы, и строительные работы. И вот, наконец, 12 июля 2019 года храм был освящен. Напомним, в Шушенском, в храме Петра и Павла, снесенном в 30-е годы, венчались Владимир Ленин и Надежда Крупская. Сейчас на месте храма находится Дом культуры. Новый храм Петра и Павла построен неподалеку.

Универсиада: событие года

О том, что это важнейшее событие 2019 года и для Православной Церкви тоже, сказал в интервью на радио «КП» митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон (см. стр. ????)

Напомним, накануне Универсиады, 27 февраля, был освящен Поклонный крест на Дрокинской горе. Было много споров, вопросов и писем в надзорные органы. Прошло чуть меньше года, и стало очевидно, что это новая достопримечательность Красноярска. Особенно красив Поклонный крест в темное время суток, он словно парит над городом, встречая и охраняя всех его жителей и гостей. Со временем здесь появится большой комплекс федерального значения, единственный в России.

Сейчас это самый большой Поклонный крест в России, в мире он уступает лишь крестам, установленным в Испании и Македонии.

Праздник года

В Красноярском крае за год проходит много фестивалей и праздников. Это традиционные фестивали Пасхальный и Покровский, «Первоцвет» и «Сибирские колокола», крестные ходы и т.д. В этом году в Красноярске заложена новая традиция – народные гуляния в честь Дня Крещения Руси на Караульной горе, у стен символа Красноярска, часовни Параскевы Пятницы.

Святыня года

13 октября из монастыря святой равноапостольной Марии Магдалины (Ливенская епархия, с. Никольское Должанского района Орловской области) в Красноярск прибыл ковчег с частицей Ризы Пресвятой Богородицы. Это величайшая святыня для православных людей, тысячи верующих уже приложились к ней. Святыня будет находиться в крае до конца декабря.

Благодарим за помощь в выборе событий пресс-службу Красноярской епархии.