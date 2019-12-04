Часовня, которую Красноярск получил в подарок, стала символом города

Род купцов и золотопромышленников Кузнецовых начался в 1830-40 годах, в это время занялся золоторазведкой и Иван Кириллович Кузнецов, он первый в нашем городе стал купцом первой гильдии, первым получил звание «Почетный гражданин Красноярска». Его сын Петр Иванович Кузнецов прославил род благотворительной и общественной деятельностью, внучка Юлия Петровна Матвеева вместе с мужем стали основателями Красноярского краеведческого музея. О них и о многочисленной семье Кузнецовых их потомки Марина и Евгений Серебренниковы издали в этом году книгу «Великие меценаты России. Кузнецовы». Сегодня они предоставили некоторые отрывки из книги читателям «КП», в которых рассказывается о вкладе Кузнецовых в православие города и края.

«Милосердный самарянин» и «Благовещение»

Краеведческие музеи Красноярска и Минусинска, драмтеатр, первая лечебница, здание пединститута на пр. Мира (бывшая гимназия), «Дом семейных торжеств» на «Кузнецовском подворье» - все это лишь малый перечень добрых дел Кузнецовых для города и края, и до сих пор служит людям.

Особое место в семье занимает Петр Иванович Кузнецов, он трижды избирался Городским Головой, широко тратил на общественные нужды и благотворительность средства, которые получал от добычи золота.

Петр Иванович Кузнецов (1818г.-1878г.) потомственный почетный гражданин Красноярска, золотопромышленник, купец 1-ой гильдии, меценат и благотворитель, трижды избирался градским головой: 1853-1856; 1862-1865; 1871-1875гг.

Его знал и уважал иркутский генерал-губернатор, граф Николай Муравьев-Амурский, совершивший экспедицию на Амур и присоединивший к владениям России Амурскую область. Средства выделил Кузнецов, который принимал участие и в самой экспедиции и вел дневник, который тоже опубликован в книге.

Но особенно важный вклад Кузнецова в российскую и мировую культуру в том, что он выучил на свои деньги Василия Сурикова. В.Суриков дружил с Кузнецовыми на протяжении многих лет.

Подарок Сурикова Петру Кузнецову, картина «Милосердный самарянин», стала одним из первых экспонатов Красноярского краеведческого музея, который основала дочь Петра Кузнецова Юлия Петровна.

Книгу «Великие меценаты России. Кузнецовы» написали потомки этого купеческого рода Марина и Евгений Серебренниковы. Здесь собраны не только архивные и музейные документы, но и личные фотографии и семейные воспоминания. Издана книга на средства семьи.

Кстати, последняя картина Василия Ивановича, «Благовещение», тоже хранится в Красноярске, в художественном музее. Так совпало, что обе картины написаны на известные библейские сюжеты.

Колокола, храмы, монастырь и часовня

Более полувека (с 1829г.) представители семьи Кузнецовых занимали главные должности в управлении Красноярском. Ни одно богоугодное дело не обходилось без них.

На средства купцов 15 июня 1845 г. был заложен Кафедральный Богородице- Рождественский собор, окончательно достроен в 1849 г., освящен в сентябре 1861 г. Пожертвования для начала строительства составили 96400 рублей, Иван Кузнецов выделил 10 тысяч рублей. Он пожертвовал средства и для Благовещенской церкви, открытой для прихожан в 1801 году. Позже, примерно в 1830 году, один из девяти колоколов «весом 160 пудов вылит иждивением Красноярского купца Ивана Кузнецова».

Будучи глубоко верующим человеком, Петр Иванович подарил Покровской церкви серебряную дарохранительницу, стоимостью 800 р., а для Воскресенского собора на свои средства отлил колокол стоимостью 16500 рублей серебром.

На нем были надписи. Вверху: «В вечер и в утро, и полудне о всем извещу и услышат глас мой, гласу будь послушен, сила царства ищет, ты никогда будь ослушан, в храм идти от суеты».

Надпись внизу: «Вылит сей колокол иждивением Потомственного Почетного гражданина Красноярского I-ой гильдии купца Петра Ивановича Кузнецова и пожертвован к градо - Красноярскому Воскресенскому собору. Лит в Красноярске ярославским купеческим сыном Черышниковым. 1854 г. вес 1150 пудов».

В «Великодённую» Субботу принимал Петр Иванович участие в выносе вокруг церкви плащаницы в одном легком пиджаке какой бы ни был холод; шубу оставлял в церкви, в ризнице; и по замечаниям кого-нибудь из знакомых, что ведь можно легко простудиться; он отвечал, что привычен к холоду.

На пожертвования Кузнецовых Покровской церкви приобретены пояса, шитые золотыми узорами по бархату; поручи, серебряные под золото, три пары; набедренники из золотой парчи, шитые серебряными цветами с золотыми крестами; облачение дьякона; мельхиоровый чайник, высеребренный; блюдо, посеребренное с изображением креста.

В Иоанно–Предтеченский храм пожертвовал Плащаницу, которая хранилась в алтаре в желтом полированном со стеклами футляре. Плащаница с изображением Спасителя: на малиновом бархате, украшенном золотым и серебряным шитьем, с позолоченной бахромой, в венце Господа три драгоценных камня.

В 1855 году на средства Петра Кузнецова и других меценатов на месте деревянной часовни возвели каменную.

5 января 1862 года в Красноярск прибыл епископ Никодим, первый глава новой Енисейской епархии. Навестил преосвященного глава города Петр Кузнецов и поднес хлеб-соль на фарфоровом блюде с серебряной солонкой. Золотопромышленник прислал пару лошадей для выездов.

Владыка принял в подарок от купца богатое архиерейское облачение.

В 1873 году Петр Иванович, на тот момент Городской Голова, получил письмо от епископа Енисейского и Красноярского Антония с просьбой уступить из городских земель место для устройства иноческой обители: «Милостивый государь, Петр Иванович. По воле Всеблагого Промысла, по велению Цареву и благословению Святейшего Синода, мне указана Богохранимая Енисейская паства. Вам родственный, а мне ныне, благодатию присный Красноярск, составляет сосредоточие губернских и епархиальных управлений – гражданского и духовного…

Но, выражая свои чувства сорадования и благожеланий жителям города, не могу однако, не скорбеть душою, что град сей, изобилующий многим, лишен главнейшего, т.е. что не вмещает ни в себе, ни вблизи себя ни одной иноческой обители – этого тихого пристанища для обуреваемых. Монастыри Енисейской епархии в конце XIX-начале XX вв. 58 мятежными волнами житейского моря, места отдохновения и успокоения для душ нуждающихся, обремененных и ищущих успокоения и утешения в едином Боге. Скорблю, тем более, что в благословенной России множество монастырей, полных благодати и жизни по Духу Евангельскому.

У нас же красноярцев ничего этого нет! Монашество всегда служило и в настоящее время служит опорою Православия, которое под влиянием духа иноческого быстро развилось в нашем Отечестве».

Место для основания Успенского общежительного мужского монастыря было выделено в шести верстах от города (1874 г.) На устройство и содержание монастыря Кузнецовыми было пожертвовано 2210 рублей. Всего пожертвовано частными лицами 150585 руб.

Памятно имя Петра Кузнецова и для епархиального духовенства, которому он в 1856 году пожертвовал два каменных дома с землей и службы к домам для мужского духовного училища, переведенного из Енисейска в Красноярск. В построенных зданиях духовное училище помещалось около 20 лет, до времени, когда на дворе подаренного места был воздвигнут обширный каменный корпус, в котором училище и оставалось до 1913 года.

Фото предоставлены Мариной и Евгением Серебренниковыми.