«55 лет вместе прожили, я ее не оставлю!»: муж остался в горящем доме и спас больную жену

- Мне позвонили среди ночи: дом родителей горит. Я примчалась и увидела, что крыша полыхает. Пожарные стоят наверху и заливают все водой. А у меня первая мысль: что с родителями? Маме 74 года, она инвалид первой группы, давно не ходит. Отцу – 78 лет, он полуслепой, у него один глаз не видит, а на другом глаукома. И думаю: только бы были живы, только бы были. Смотрю, а их через окно вытаскивают и в «скорую», в больницу увезли. Они дымом успели немного надышаться. Но больше в шоке находились, - рассказывает Татьяна Краснова. – Я так благодарна всем, кто спасал моих родителей.

Пожар на улице Пушкина, в частном секторе города Назарово, случился в ночь со 2 на 3 декабря. Все началось с небольшой сараюшки во дворе, в ней хранится садовый инвентарь. Каким образом он загорелся, у Татьяны только одна версия: кто-то помог. (Бред, конечно, кому понадобилось залазить в чужой двор и поджигать грабли с лопатами? Но дознаватели нашли рядом следы, они уверены, что это поджог).

Старая деревянная сараюшка вмиг загорелась, шифер трещал и разлетался. Один из горящих осколков перелетел на крышу дома (между ними метра три всего было). Сени сразу занялись...

Валентина Сергеевна и Михаил Павлович спать ложатся обычно в 9 часов вечера. На ночь запускают в дом и любимую овчарку Полкана, чтобы не замерз. Проснулись в темноте от стука в окно. С улицы им кто-то кричал, то ли «вы горите», то ли «уходите».

Михаил Павлович выглянул в сени и сразу увидел огонь. На тот момент горела только крыша, он мог бы спокойно выскочить из дома. Но как же любимая Валюша? Оставить ее тут? Да он за нее и в огонь и в воду с самой первой встречи был готов. А сейчас и подавно не оставит. Или погибать, или выживать – только вместе.

- Отец не смог бы вынести маму на руках, сил не хватило бы. Мог бы выйти один, но ради мамы не сделал этого. Я знаю, он ни за что не бросит ее, она ведь 55 лет вместе прожили. Они не могут друг без дружки, - говорит Татьяна.

Сколько времени прошло, супруги не представляли. Несколько минут им показались целой вечностью. Дверь уже начала прогорать, огонь в щели показался. По счастливой случайности накануне в дом провели водопровод. Михаил Павлович в темноте нашел ковш и стал им дверь поливать. Кашлял от дыма, лицо закрывал, но не переставал. Ведь если она заполыхает и огонь прорвется в дом, тогда совсем будет худо.

Однако жену успокаивал, кричал в комнату:

- Валя, все нормально, скоро приедут пожарные, скоро. Сейчас приедут уже.

И только когда рядом завыли сирены пожарных машин, Михаил Павлович вернулся к жене. Держал ее за руку до тех пор, пока спасатели не разбили окно и вытащили их обоих из дома. Поступок пожилого мужчины впечатлил опытных пожарных: не дрогнуть перед лицом реальной опасности, не бросить родного человека – это достойно глубочайшего уважения.

- Отец в больнице едва пришел в себя и сразу стал рваться домой. Умолял врачей: «Пустите, я пойду, окошко заколочу, которое выбили. А то в подполе картошка замерзнет». Врачи мне на него жалуются, говорят: «Успокойте вы его, нельзя ему никуда идти». Кое-как удержали его в больнице. Потом, конечно, пришлось ему рассказать, что крыша сгорела, а из комнаты небо видать. Обрадовался, что Полкан жив, дом охраняет.

Когда Валентину Сергеевну и Михаилу Павловича выпишут из больницы, Татьяна заберет их к себе. Будут жить втроем в квартире-полуторке. В тесноте, но не в обиде. Дом, конечно, нужно восстанавливать как-то. Если удастся доказать, что это поджег – наверняка подадут в суд на поджигателя.

Напоследок Татьяна рассказала:

- Знаете, как мои родители познакомились 55 лет назад? Они оба местные, назаровские. Папе было 23 года и он ходил в гости к своему другу. А у того по соседству жила красивая девчушка, в которую папа влюбился без памяти. Это и была моя мама. В январе 1965 года они поженились. И с тех пор неразлучные. Они вырастили нас, двух дочерей. Сестра уехала в Кемеровскую область, а я в Назарово осталась. Мама всю жизнь работала на заводе «Сельмаш», а отец – на стройке монтажником. Я им благодарна, что они помогли мне двоих сыновей вырастить и выучить, они у них любимые внуки. Сыновья сейчас в Новосибирской области живут, уже звонили, переживают. При первой же возможности приедут навестить.

Благодарим за помощь в подготовке материала Агентство новостей группы компаний «Пирамида», г. Назарово.