Кирилл Захарьин: «Учиться можно в любом месте и в любое время»

В России на государственном уровне поддерживается внедрение цифровых технологий в образовательный процесс. Для этого в рамках реализации приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» при поддержке Минобрнауки России запущен единый ресурс online.edu.ru для учащихся и преподавателей, объединяющий около 40 образовательных онлайн-платформ и свыше 120 образовательных организаций, на котором доступно более 1000 онлайн-курсов. Кроме того, на базе ведущих университетов страны сформированы десять Региональных центров компетенций в области онлайн-обучения для профессиональной подготовки преподавателей.

Но речь не идет о том, что онлайн-формат в итоге вытеснит традиционные формы обучения. Онлайн-обучение – это прежде всего расширение возможностей, доступ к знаниям от лучших вузов страны.

- Кирилл Николаевич, онлайн-технологии все активнее внедряются в сферу образования. Чем это вызвано и какие перспективы это открывает перед теми, кто учит, и теми, кто учится?

- Онлайн-технологии сегодня - неотъемлемый элемент жизни современного человека. Это часть прогресса. Для современных студентов, да и уже состоявшихся людей во многих случаях получить необходимые знания гораздо проще с помощью какого-либо онлайн-урока, онлайн-курса, чем найти и прочитать большое количество учебников. В этом смысле онлайн-технологии заняли свою, отдельную нишу. Нишу, в которой можно оперативно и достаточно индивидуально получить знания. Ведь даже специалистам приходится постоянно работать над повышением квалификации. Для учителей, педагогов онлайн-технологии - это, прежде всего, способ расширить свою аудиторию, самореализоваться в качестве проводника экспертного знания. Работая в онлайн-среде, педагоги открывают себя, свои подходы к преподаванию для очень широкой аудитории. Часто это вызов для преподавателя, но, если он себя в этом формате находит, это приводит качественному росту его профессионализма.

Фото: архив К. Захарьина

- Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в РФ» утвержден на самом высоком уровне. В чем его суть? Как реализация проекта поможет сделать образование качественнее и доступнее для всех жителей страны?

- Проект обеспечивает возможность студентам получать качественное образование, предоставляя право выбора, преподавателям – возможность проявить себя и реализовать профессиональные амбиции в онлайн-пространстве. Почему так происходит? Все очень просто. Проект «Современная цифровая образовательная среда в РФ» - уникальная возможность посмотреть комплексно на имеющиеся образовательные возможности. Студент может выбирать и проходить различные курсы, все достаточно прозрачно. Степень охвата курсами различных профессиональных областей постоянно растет. Для преподавателей – возможность включиться в эту работу в качестве авторов учебных материалов, наглядно представляя лучшие практики. Для всех жителей страны - это просто уникальная возможность. Все просто: заходишь на сайт, выбираешь онлайн-курс среди лучших, записываешься и учишься. Очень часто учиться можно в свободном режиме, то есть по мере необходимости. Конечно, объединение предложений университетов, образовательных платформ потребовало определенных усилий и накладывает требования к работе университетов, но поэтому и проект государственный, так как необходимо установить правильные ориентиры.

- В рамках приоритетного проекта в российских регионах созданы центры компетенций в области онлайн-обучения (РЦКОО). Какие задачи поставлены перед этими центрами и можно ли уже говорить о каких-то результатах их работы? С какими образовательными организациями нашего региона сотрудничает центр компетенций?

- Центры компетенций в регионах - организации, помогающие использовать практики. Конечно, у них есть основные задачи - повышение квалификации сотрудников образовательных организаций, обеспечение условий для создания онлайн-курсов, обучения студентов и так далее. Но прежде всего, они – то самое региональное «одно окно», в которое можно обратиться как для получения профессиональной консультации в области возможностей обучения для студентов, так и в области создания качественных онлайн-курсов. В нашем Красноярском крае такой центр создан в 2017 году на базе Сибирского федерального университета, мы работаем со всеми образовательными организациями Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва.

- Кто и как может повысить квалификацию в центре компетенций и как выстроен процесс обучения? Сколько стоит обучение?

- Повысить свою квалификацию у нас могут сотрудники образовательных организаций Красноярского края, Республик Хакасия и Республики Тыва. Для них повышение квалификации бесплатное.

Фото: архив К. Захарьина

- Расскажите о реальных кейсах внедрения онлайн-курсов и симуляторов в образовательные программы в регионе. С какими трудностями вы сталкиваетесь?

- Главный наш кейс - это запуск образовательной межвузовской платформы «е-Сибирь» (online.sfu-kras.ru). Для нашего региона это важный шаг по созданию площадки для действительно совместной межвузовской работы. На платформе уже представлены как онлайн-курсы для студентов наших университетов, так и программы повышения квалификации. Ежесуточно платформу посещают несколько тысяч человек.

- Многие преподаватели опасаются, что цифровые технологии вытеснят их из образовательного процесса. Насколько обоснованы подобные опасения?

- Цифровые технологии должны как раз еще больше включить преподавателя в образовательный процесс. Это один из возможных способов взаимодействия наряду с традиционными. У преподавателя появляется возможность проявить себя в масштабах, ранее недоступных. Новая аудитория, более широкое признание, участие в образовательных проектах, взаимодействие с коллегами - это только часть возможностей. В конечном счете все это оказывает влияние на качество работы преподавателя. При этом мы не говорим о том, что полностью уходит его традиционная работа. Очные семинары, встречи, беседы, наставничество – все это остается.

- Какие тенденции можно отметить в современном онлайн-образовании?

- Самое главное, что онлайн-образование начинает восприниматься как уже привычное, неотъемлемое, как элемент социальной сферы. Сам формат учитывает способы, которыми сегодня люди общаются с друзьями, коллегами, получают новую информацию.

- Какие онлайн-курсы популярны у россиян?

- У нас в регионе самые популярные - курсы по общеобразовательным дисциплинам, математике, физике, безопасности жизнедеятельности, а также философии, теоретической части физической культуры. Популярен гуманитарный блок по социальным коммуникациям, иностранным языкам, психологии.

- Есть ли лайфхаки, упрощающие процесс освоения онлайн-курса и делающие его максимально эффективным?

- Главный лайфхак сегодня - это мобильное обучение. С помощью телефона можно учиться, когда ты находишься в транспорте или в любых, казалось бы, неприспособленных для этого местах. Возможности мобильного обучения еще не всеми оценены по достоинству.

Сайт Сибирского РЦКОО.

Фото: архив К. Захарьина

К СВЕДЕНИЮ

В России реализуются инициативы, направленные на создание условий для развития цифровой экономики. В области образования это в первую очередь программа «Цифровая экономика» и нацпроект «Образование», частью которого является проект «Современная цифровая образовательная среда в РФ». Он утвержден президиумом Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Цель проекта - создать условия для системного повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования для всех категорий граждан за счет развития цифрового образовательного пространства. Для достижения этой цели выбран путь широкого внедрения онлайн-обучения. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Подробности - на сайте online.edu.ru.