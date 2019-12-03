Фигурное катание в Красноярске-2019: недорогие билеты на чемпионат России еще есть в продаже

Самые недорогие билеты (от 800 до 3 тыс. рублей) продаются на соревнования мужчин, самые высокие цены (от 3 тыс. до 8 тыс. рублей) – на произвольную программу в парном катании. Как не странно, показательные выступления российских фигуристов котируются меньше – от 1 тыс. до 5,9 тыс. рублей.

Как показал беглый мониторинг сайтов компаний, торгующих в интернете билетами на различные спортивные соревнования, пока (по состоянию на 3 декабря) у красноярцев есть возможность попасть на чемпионат страны в любой день соревнований по довольно демократичным ценам (https://krs.kassir.ru, http://sporttickets.online, https://ticket-office.ru).

В нашей стране соревнования спортивных пар еще с советских времен - один из любимых видов фигурного катания. Однако в последнее время здесь у нас нет больших достижений.

Как известно в Красноярске будет окончательно сформирована сборная России по фигурному катанию на 2020 год. На имеющиеся три места претендуют шесть пар: бронзовые призёры чемпионата Европы в 2019 году Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, бронзовые призёры чемпионата мира 2019 года Наталья Забияко и Александр Энберт, чемпионы мира среди юниоров Анастасия Мишина и Александр Галлямов, чемпионы мира среди юниоров в 2018 году Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, призеры чемпионатов мира 2017-2019 годов (два серебра и бронза) Евгения Тарасова и Владимир Морозов. На знакомом для себя льду в «Платинум Арена» выступят чемпионы зимней Универсиды-2019 в Красноярске Алиса Ефимова и Александр Коровин.

Расписание соревнований

26 декабря

14:00-16:30 – Мужчины. Короткая программа

16:50-18:50 – Спортивные танцы на льду. Ритм танец

19:15-20:00 – Открытие чемпионата

20:15-22:15 – Парное катание. Короткая программа

27 декабря

13:30-15:55 – Спортивные танцы на льду. Произвольная программа

16:15-19:05 – Мужчины. Произвольная программа

19:30-22:00 – Женщины. Короткая программа

28 декабря

16:30-18:40 – Парное катание. Произвольная программа

19:00-21:50 – Женщины. Произвольная программа

29 декабря

12:00-15:30 – Показательные выступления