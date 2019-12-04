«Еще недавно пела на линейке»: красноярские школьники собирают деньги на спасение ученицы

Пожалуйста, только живи! Ученики и их родители пришли на помощь шестикласснице Наташе Ивахно из 134-й школы Красноярска.

Накануне, 3 декабря, на официальной странице учебного заведения в соцсетях был опубликован пост-просьба о помощи. Читать его без кома в горле невозможно.

Еще недавно, три месяца назад, девочка пела на линейке, посвященной Дню Знаний. А сейчас попала в больницу – в критическом состоянии. У нее обнаружили редкое заболевание крови – синдром Фишера-Эванса.

Наташе требуется срочная госпитализация в центр детской гематологии в Москве. Но средств на это у семьи нет. Мама воспитывает двух дочек одна. Чтобы быть рядом с Наташей, была вынуждена уйти с работы.

Льготная очередь на транспортировку есть, в январе 2020 года. Но до этого дня девочка может не дожить. Врачи ввели ее в состояние искусственной комы, дорога каждая минута.

Семья Наташи и школа просят помощи. Откликнемся, люди?

КОНКРЕТНО

Если вы хотите помочь девочке, приводим номер карты ее мамы: 639002319029066633, привязана к номеру телефона 8 913-184-60-56 (Ивахно Юлия Викторовна).