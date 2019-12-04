2019-12-04T09:10:50+03:00
Происшествия

«Бойся кармы»: колбасой с иголками пытались накормить собак в Солнечном

Люди подозревают, что смертельное лакомство подбросила соседка [фото]
Ася ЖУКОВА
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Колбасой с иголками пытались накормить собак в Солнечном микрорайоне Красноярска. Фото: "Солнечный. Помощь животным".Колбасой с иголками пытались накормить собак в Солнечном микрорайоне Красноярска. Фото: "Солнечный. Помощь животным".
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Колбаса аккуратно порезана на кусочки, и каждый нашпигован тонкими иглами. Такое смертельное лакомство для бездомных собак обнаружила жительница микрорайона Солнечный в Красноярске Анна. Прямо в своем дворе – на проспекте Молодежный,1.

Жуткой находкой женщина поделилась в паблике «Солнечный. Помощь животным». По ее словам, бродячих собак уже травили, теперь принялись истреблять по-другому.

- Будьте осторожны, чтобы домашний питомец не поднял со снега такую колбасу! – предупреждает Анна.

После ее поста соцсети буквально «порвало» от возмущения:

- Кто же рожает и воспитывает этих мразей?

- Это какая-то деградация!

- Бойся кармы, это штука быстрая.

Ситуация с бродячими собаками в Красноярске до сих пор окончательно не решена.

Ситуация с бродячими собаками в Красноярске до сих пор окончательно не решена.

- Ужас, нет приличных слов.

Как сообщила автор поста, колбасу они, конечно, собрали. Но где гарантия, что ее не разбросают снова? Кстати, люди подозревают: страшное угощение, которое могло бы убить не одну собаку, подкинула соседка. И даже приводят ее точный адрес (по этическим причинам мы его не указываем).

- Я вам скажу, эта тетка живет на проспекте Молодежный, 1, 2-й этаж. Не знаю, как зовут. Но она не раз грозилась раскидать отраву и навтыкать иголок в колбасу. Пишите все заявления в полицию по 245-й статье, я уже написала, - призывает одна из жительниц дома.

У кого только рука поднялась, негодуют люди. Фото: "Солнечный. Помощь животным".

У кого только рука поднялась, негодуют люди. Фото: "Солнечный. Помощь животным".

Напомним, ситуация с бродячими собаками в Красноярске до сих пор окончательно не решена. После историй с нападением стай на людей в службу 005 постоянно поступают заявки на отлов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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